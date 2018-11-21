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CHP'li Salıcı: Saadet Partisiyle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, düzenlediği basın toplantısında gündemi ve yerel seçimdeki olası ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan ULU / ANKARA (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, düzenlediği basın toplantısında gündemi ve yerel seçimdeki olası ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere ilişkin Salıcı, "İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. İşbirliği çerçevesi oluşucak mı oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama bununla ilgili şuan detay açıklayabilecek bir durumda değiliz. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda umarım olumlu bir durum ortaya çıkar ama bunda tabiki İYİ Parti'deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır. HDP ile resmi bir görüşmemizde şuan yok. Saadet Partisiyle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak. Bu görüşme de genel başkan düzeyinde olacak" diye konuştu.

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