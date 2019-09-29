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CHP'li Salıcı: Suriyeli mültecilere kızmak anlamsız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bazıları savaştan kaçan mültecilere kızıyor.

CHP'li Salıcı: Suriyeli mültecilere kızmak anlamsız

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bazıları savaştan kaçan mültecilere kızıyor. Mültecilere kızmanın bir anlamı yok. Hiç kimse başka bir vatanda yaşamak istemez. Onlar savaştan uzak kalmak için Türkiye'ye geldi" dedi.
CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya il örgütlerinin katıldığı bölge toplantısına başkanlık yaptı. Kent merkezindeki otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Salıcı, Suriyeli mülteciler konusuna değindi. Mültecilerin savaştan canlarını kurtarmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Salıcı, Suriyeli mültecilere kızılmasının anlamsız olduğunu ifade etti. CHP'li Salıcı, "Bazıları savaştan kaçan mültecilere kızıyor. Mültecilere kızmanın bir anlamı yok. Hiç kimse başka bir vatanda yaşamak istemez. Onlar savaştan uzak kalmak için Türkiye'ye geldiler. Eleştirilmesi gereken hükümetin yanlış Suriye politikasıdır" dedi.
HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI
CHP'nin Türkiye siyasetinde demokrasiyi savunduğunu da anlatan Oğuz Kaan Salıcı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanmasıyla ilgili CHP'ye yöneltilen 'Siz neden HDP'li belediyelere sahip çıkıyorsunuz?' eleştirilerine de yanıt verdi. Salıcı, "Biz bir siyasi partiye ya da adaylarına değil. Biz demokrasiye sahip çıkıyoruz. Ahmet Davutoğlu, AK Parti hükümeti başbakanı ve genel başkanıydı. Başbakanlıktan alındığında CHP çıkıp bu duruma itiraz etti mi? Etti. İstanbul, Ankara, Bursa ve bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını görevden aldığınızda CHP çıkıp 'Halkın seçtiği insanları istifaya zorlayamazsınız dedi mi? Dedi. Onlar da ne CHP'liydi, ne MHP'liydi ne de HDP'liydi" diye konuştu.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlarda 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine alenen hakaret etme', 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması kararını da eleştiren CHP'li Salıcı, “Tayyip Erdoğan bir şiir okudu. Bunun mağduriyetini 20 yıldır anlatıyor. Canan da bir şiir okudu, karşılığında hapis cezası verildi" diye konuştu.
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ve birçok ilçeyi kazanmanın gururunu yaşadığını söyledi. İttifakın katkısıyla Antalya'da 12 ilçede aday gösterip 8 ilçeyi kazandıklarını ifade etti.

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