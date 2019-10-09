HABER

CHP'li Salıcı: Türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor. Belki 2023 yılında olacak, belki daha öncesinde olacak" dedi.

CHP İç Anadolu Bölge Toplantısı, Ankara, Aksaray, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir ve Kırşehir il yönetimlerinin katılımıyla Çankaya Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Yıldırım Kaya'nın yanı sıra il başkanları katıldı. Toplantıda konuşan CHP'li Salıcı, AK Parti'nin 17 yıldır Türkiye'yi yönettiğini, ancak son bir yıldır millet iradesiyle arasında mesafe koyduğunu öne sürdü. Salıcı, "Son bir sene içerisinde yaşanmış olan 3 önemli seçimin sonucunda, Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor. Belki 2023 yılında olacak, belki daha öncesinde olacak. Bu anlayışı CHP'nin öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Salıcı, elektrik ve doğal gazın ardından köprü ve otoyollara da zam yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bakıyorsunuz enflasyon yüzde 9'da. Enflasyon tek hane, zamlar çift hane. Türkiye'nin kayıtlarıyla oynuyorlar. Buradan TÜİK'e rica ediyoruz; bu enflasyon rakamlarını hesaplamak için bulmuş olduğu ürünlerin fiyatlarını nereden alıyorsa, vatandaşımıza açıklansınlar. Vatandaşımız da o fiyatlarla o ürünleri gitsin oralardan alsın. Bambaşka bir Türkiye yaratıyorlar ve Türkiye'nin devlet geleneği ile de onayan bir süreç yürütüyorlar."

Toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesiErdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ’ın da PKK’nın da YPG’nin de patronu aynıdır"İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ’ın da PKK’nın da YPG’nin de patronu aynıdır"

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.