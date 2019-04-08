CHP'li Salman mazbatasını aldı

CHP'den ikinci kez Yalova Belediye Başkanlığına seçilen Vefa Salman, mazbatasını aldı.

Salman, Yalova Adliyesi'ne mazbatasını almaya eşi Dilek Salman ile geldi. Salman'a CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Nur Koçak ve çok sayıda partili de eşlik etti. Salman'a mazbatasını hakim Suzan Aslan verdi.

Daha sonra adliye bahçesinde bir konuşma yapan Salman, kendisini bir kez daha seçen vatandaşlara teşekkür etti.

Zorlu bir seçim sürecinin geride kaldığını, bir 5 yıl daha Yalova'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Salman, "Oy vermiş olsun vermemiş olsun önemli değil. Biz herkesin belediye başkanı olduk. Yine öyle olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yalova'nın tarihine çok geçtik, çok ilklere imza attık." diye konuştu.

