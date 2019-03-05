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CHP'li Sancar, AK Partili Tin'i eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in katıldığı bir toplantıda, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterip, "CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza hakaret etmiştir" diye konuştu.  CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Sancar, AK Partili Tin'i eleştirdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in katıldığı bir toplantıda, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterip, "CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza hakaret etmiştir" diye konuştu.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Milletvekili Sancar'a, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu ve CHP Denizli eski İl Kadın Kolları Başkanı Sündüz Sorgun Seçkiner de eşlik etti.
Milletvekili Sancar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İl Başkanı Cafer Birtürk'ün Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun düzenlediği tanıtım toplantısındaki konuşmalarını eleştirdi. Sancar, Tin'in konuşmasında, Millet İttifakı ile ilgili söylemlerini eleştirerek, "AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bugün CHP ve İYİ Parti'ye oy veren 330 bin vatandaşımıza 'illet' ve 'zillet' diyerek hakaret etmiştir. Sayın Tin, Sayın Birtürk, sizleri saygıya, nezakete ve insaniyete davet ediyorum. Yıllardan bu yana hangi partiye oy verirse versin birlik ve beraberlik içinde yaşayan vatandaşlarımızı bölmeye, birbirine düşürmeye hakkınız yok." diye konuştu.

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