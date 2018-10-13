CHP'li Sarıarslan: Kapadokya'da jeotermale müsaade etmeyeceğiz

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kapadokya'nın, Türkiye turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ''Burada jeotermal santrallerin kurulması için karar alınmış durumda. Böyle bir uygulama bölge turizmini baltalamaktır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.
CHP Nevşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Faruk Sarıarslan, Nevşehir'de jeotermal santrallerin kurulması konusunda bir çalışmanın yapıldığını, bunun ise Nevşehir’e büyük olumsuzluklar getireceğini ileri sürdü. Sarıarslan, ''Kozaklı, Ürgüp, Derinkuyu, Avanos ve Acıgöl ilçelerinde sıcak su araması yapılmış ve jeotermal santraller kurulması için çalışmalar yapılmış. Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bunun yapılması demek, Nevşehir’in felaketi demektir. Hep beraber buna karşı çıkmamız gerekmektedir. 15 Ekim 2018 Pazartesi günü il Özel İdaresi'nde jeotermal santrallerin ihalesi yapılacak. Böyle bir çalışma ile turizme resmen balta vuruluyor demektir. Bunu mecliste üstüne basa basa dile getireceğim. Kapadokya bölgemizi ve şehrimizi yok ettiremeyiz. Nevşehir hepimizindir. Bunun acilen önlenmesi gerekiyor. Eğer ki bunun önüne geçilmez ise en az 20 milletvekili ile Nevşehir’e gelerek tepkilerimizi dile getireceğiz. Nevşehir’in mahvolmasına müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu.
Sarıaslan ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için Kızılırmak'ın Avanos bölgesindeki kirlilikle ilgili soru önergesi sunduğunu, Avanos’ta 2002 yılından bu yana atıl bir durumda olan cezaevinin durumu hakkında da Adalet Bakanlığı'na sorular yönelttiğini bildirdi.
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