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CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının "10 Kasım" paylaşımına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme

CHP'li Sarıaslan'dan rektör danışmanının "10 Kasım" paylaşımına tepki

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünün danışmanının, Atatürk'ün vefatının 81. yılı anma etkinliği öncesinde sosyal medyada paylaştığı ifadelere tepki gösterdi.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'de valilik ve belediyedeki bazı olumsuz uygulamalar sonrasında üniversitede de garip olayların yaşandığını öne sürdü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü ve Rektör Danışmanı Kadir Binici'nin, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün bir gün öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunduğunu söyleyen Sarıaslan, bunun son derece hadsiz bir davranış olduğunu belirtti.

Sarıaslan, "Bu şahıs, 10 Kasım sabahı saygı duruşunda bulunan herkesi sahtekarlıkla suçluyor. Binici hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Rektör Beyi de acilen bu şahsı görevden almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıaslan, konuyu ayrıca Meclis gündemine de taşıyacağını sözlerine ekledi.

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