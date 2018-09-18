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CHP'li Sarıbal: Ecrimisil değerleri neler?

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerine getirilen düzenlemeyle 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar çiftçilere kiralanmasını değerlendirdi. Sarıbal, "Ecrimisil değerleri nelerdir, hangi değerlerle kiraya verilecektir?" diye sordu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerine getirilen düzenlemeyle 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar çiftçilere kiralanmasını değerlendirdi. Sarıbal, "Ecrimisil değerleri nelerdir, hangi değerlerle kiraya verilecektir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Sarıbal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretim amacıyla kurulan hazine arazilerine getirilen düzenlemeyle 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar çiftçilere kiralanmasını değerlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Bunlar atıl, işlenmiyor. Bu yüzden vereceğiz" dediğini hatırlatan CHP'li Sarıbal, şunları kaydetti:

"Şöyle diyor; 'Ecrimisil değerlerinin yarısı kadar değerle 10 yıllığına kiralayacağız ve gerekirse onlara satacağız'. Ama aynı bakanlık şunu da diyor. 'Burada yapmak istediğimiz bir 218 bin çiftçiyi rahatlatmak, iki sanayicilerin önünü açmak'. Şimdi açıklama bu, tespit bu. Şimdi arkadaşlar sanayicinin önünü açmak dediği zaman gerçekten iyilik gelmiyor. Bu iktidarın yaptıkları işlerden sonra baktığımızda meralar 16,5 milyon hektardan 14,5 milyon hektara düşmüş. Şu anda meraların büyük bir kısmı kaderine terk edilmiş. Peki biz hayvancılığa ne yapmışız? 7 milyar dolar para ödemişiz. Meralarımızı biz herhalde yeniden sanayiye açacağız. Sorumuz şu; bu araziler nerededir, şu anda kim kullanmaktadır arazileri? Ne kadarı işlenmektedir, ne kadarı kiralanmış durumda görünmektedir? Bunlar net bir şekilde kamuoyuna açıklansın. Ecrimisil değerleri nelerdir, hangi değerlerle kiraya verilecektir?"

'BİZİ GELECEKTE DAHA BÜYÜK KRİZ BEKLİYOR'

"Bugün kriz yaşıyoruz" diyen CHP'li Sarıbal, "Bu bir gıda krizidir arkadaşlar. Eğer siz gıda krizinin ihracatının önünü kesiyorsanız, yemin bile önünü kesiyorsanız ihracatta bunun adı gıda krizidir. Ama bizi gelecekte daha büyük bir kriz bekliyor, ham madde krizi, üretim krizi. Ben şuna inananlardanım. Bu ülkede gıda krizi olmak, mutlaka dünyada gıda var. Ama değerli arkadaşlar mutfak yanıyor, insanların ekonomik durumu çöktü, gelirler düşük, işsizlik artacak, o pazardan manavdan hangi ürünü alacaksınız. O yüzden topraklarımızın ekilebilmesi için üretim güvencesinin sağlanabilmesi için Sudan'a değil bakan hemen yanı başına, çevresine bakması lazım" diye konuştu.

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