CHP'li Sarıbal: Halkın balansı çoktan bozuldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, et fiyatları için "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz" açıklamasıyla ilgili konuştu. Sarıbal, "Balans verilecekse Saray'a balans verilmesi lazım. O adını bile söyleyemediğim inanılmaz gıdaların bir balansını yapsınlar. Halkın balansı çoktan bozuldu.'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Türkiye'deki gübre kullanımının azaldığını ve buna bağlı olarak üretimin düşeceğini savunarak, "2002 yılında 5 milyon ton gibi bir gübre kullanımımız vardı. Bugün 6,5 milyon tonlara kadar ulaştık; ancak hızlıca geri gidiyoruz. Bu yıl yüzde 30-40 arasında gübre tüketiminde bir azalma var. Hububat ekimi için gübre satışında bir azalma var. Bu, seneye yeterli hububat ekilmeyeceğine dair net bir göstergedir. Gübreye yüzde 100 civarında bir zam yapıldı. Daha sonra yüzde 15 sınırlı bazı ürünlerde ve sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinde olmak üzere bir indirim yapıldı. Ama görüyoruz ki sadece bu yüzde 15'lik indirim komik bir rakam. Gerçekleri değiştirmiyor. Ve gübre tüketiminde ciddi bir azalış var. Bu da üretimde ciddi bir azalışın olduğunu gösterecektir bize.'' diye konuştu.

'EKMEKLİK BUĞDAYA ŞİMDİDEN ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Sarıbal, Türkiye'nin ciddi bir gıda krizine gitmekte olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Yeterli ürün üretemediğimizden yaşadığımız ekmek krizi, yaşadığımız buğday krizi, bunların tümü bu ülkedeki üretim azlığının belirtileridir. Gübre, üretimdeki verim artışının en önemli ana unsurlarından bir tanesidir. Doğru tohumlama ve gübreleme yapmıyorsanız üretimde azalış kaçınılmazdır. Bu yüzden gübrede ciddi bir indirim yapılması gerek. 2002'den bugüne kadar 32 milyon dönüm arazide üretimden uzaklaştık. Buğday üretiminde 93 milyon dönüme çıkmıştık; ama 2017'de 77 milyon dönüme düştük. Muhtemeldir ki 2019'da bu daha da aşağıya düşecek. Ekmeklik buğdaya şimdiden çok ihtiyacımız var.''

'SARAY'A BALANS VERİLMESİ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında et fiyatlarıyla ilgili, "Biz bu fiyatları rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz" dediğini hatırlatan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Yani 'yüksek et fiyatlarına balans ayarını ithalatla yaparız' diyor. Galiba AK Parti Genel Başkanı'nın kendi partisinin uyguladığı tarım politikalarından ve et politikalarından haberi yok. AK Parti iktidarı et ithalatına 2009 yılında başladı. O günden beri toplamda 6,5 milyon adet küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan ithal ettiler. Ve 7 milyar dolar para ödedik. 1980'de toplam nüfusumuz 44 milyonken o zaman ülke genelinde 88 milyon hayvanımız vardı. Şuanda nüfusumuz 81 milyon görünüyor. Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan varlığımız ise 60 milyondan bahsediliyor. Ama inanın bu kadar bile yok. Balans verilecekse Saray’a balans verilmesi lazım. Çünkü halkın balansını değil jantını bozdular. Jant bozulursa da balans tutmaz. Ama balans tutulacak yer varsa Saray'ın mutfağından başlamaları lazım. O adını bile söyleyemediğim inanılmaz gıdaların bir balansını yapsınlar. Halkın balansı çoktan bozuldu."

