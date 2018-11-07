CHP'li Sarıbal: Halkın balansı çoktan bozuldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, et fiyatları için "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz" açıklamasıyla ilgili konuştu. Sarıbal, "Balans verilecekse Saray'a balans verilmesi lazım. O adını bile söyleyemediğim inanılmaz gıdaların bir balansını yapsınlar. Halkın balansı çoktan bozuldu.'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Türkiye'deki gübre kullanımının azaldığını ve buna bağlı olarak üretimin düşeceğini savunarak, "2002 yılında 5 milyon ton gibi bir gübre kullanımımız vardı. Bugün 6,5 milyon tonlara kadar ulaştık; ancak hızlıca geri gidiyoruz. Bu yıl yüzde 30-40 arasında gübre tüketiminde bir azalma var. Hububat ekimi için gübre satışında bir azalma var. Bu, seneye yeterli hububat ekilmeyeceğine dair net bir göstergedir. Gübreye yüzde 100 civarında bir zam yapıldı. Daha sonra yüzde 15 sınırlı bazı ürünlerde ve sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinde olmak üzere bir indirim yapıldı. Ama görüyoruz ki sadece bu yüzde 15'lik indirim komik bir rakam. Gerçekleri değiştirmiyor. Ve gübre tüketiminde ciddi bir azalış var. Bu da üretimde ciddi bir azalışın olduğunu gösterecektir bize.'' diye konuştu.