CHP'li Sarıbal: Halkın balansı çoktan bozuldu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, et fiyatları için "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz" açıklamasıyla ilgili konuştu. Sarıbal, "Balans verilecekse Saray'a balans verilmesi lazım. O adını bile söyleyemediğim inanılmaz gıdaların bir balansını yapsınlar. Halkın balansı çoktan bozuldu.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında et fiyatlarıyla ilgili, "Biz bu fiyatları rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz" dediğini hatırlatan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Yani 'yüksek et fiyatlarına balans ayarını ithalatla yaparız' diyor. Galiba AK Parti Genel Başkanı'nın kendi partisinin uyguladığı tarım politikalarından ve et politikalarından haberi yok. AK Parti iktidarı et ithalatına 2009 yılında başladı. O günden beri toplamda 6,5 milyon adet küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan ithal ettiler. Ve 7 milyar dolar para ödedik. 1980'de toplam nüfusumuz 44 milyonken o zaman ülke genelinde 88 milyon hayvanımız vardı. Şuanda nüfusumuz 81 milyon görünüyor. Küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan varlığımız ise 60 milyondan bahsediliyor. Ama inanın bu kadar bile yok. Balans verilecekse Saray’a balans verilmesi lazım. Çünkü halkın balansını değil jantını bozdular. Jant bozulursa da balans tutmaz. Ama balans tutulacak yer varsa Saray'ın mutfağından başlamaları lazım. O adını bile söyleyemediğim inanılmaz gıdaların bir balansını yapsınlar. Halkın balansı çoktan bozuldu."