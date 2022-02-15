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CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor"

15.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Sarıbal: "KDV'nin düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlar da biliyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını iktidarın da bildiğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tutuklu gazeteci sayısının 22'ye yükseldiğini ifade ederek, iktidara karşı muhalif tutum içinde olan gazetecilerin, yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandıklarını öne sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladığını anımsatan Sarıbal, geçen yılın aynı ayına göre tarım ÜFE'nin yüzde 52 arttığını kaydetti.

Açıklanan verilerin gerçekçi olmadığını, gerçek verilerin çok daha yüksek olduğunu savunan Sarıbal, çiftçinin ve vatandaşın enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

Sarıbal, gıda ürünlerinde KDV'nin düşürülmesine de değinerek, "KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesinin kimseye bir faydasının olmayacağını onlarda biliyor. Sadece durumu idare ediyorlar." dedi.

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