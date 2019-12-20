HABER

CHP'li Sarıbal: "Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

CHP'li Sarıbal: "Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarihe kara leke olarak geçmiş Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş olaylarının üzerinden 41 yıl geçtiğini, bugün, "insanın içini acıtan, tarihe kara bir leke olarak sürülen katliamın yıl dönümünün" arifesi olduğunu ifade etti.

"Bu kara lekenin çok açık ve net bir şekilde planlandığını, yıllar sonra görüyoruz." diyen Sarıbal, 7 gün devam eden katliam sürecinde resmi rakamlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiğini, görgü tanıklarının ifadesine göre ise bu sayının daha fazla olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş'ta 41 yıl önce yaşananları anlatan Sarıbal, bu olaylara ilişkin yargılanan ve ceza alanların, dönemin iktidarı tarafından 1991'de çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu ile serbest kaldığını vurgulayarak, "Daha önceki katliamlarda olduğu gibi Maraş katliamında da ceza alan da yok." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, şunları söyledi:

"Aradan geçen yıllarda iktidarlar tarafından korunan katiller, özgürce bu topraklarda aramızda geziyor. Katliamın kapatılması için yoğun çaba harcandı, şimdilik bu başarılmış gibi de görülüyor. Bu cezasızlık, bugün de birilerine cesaret vermeye devam ediyor. Hala Alevilerin evlerine hakaret ve tehdit yazıları yazılıyor. Bunu yapanlara da bir işlem yapılmıyor. Hala o mevcut zihniyet, evleri işaretlemeye, açıkçası hedef göstermeye, tahrik etmeye devam ediyor. Eğer siz hesap sormuyor, yüzleşmiyorsanız; bu, ödüllendirmedir ve 'devam edin' demektir. Bütün sistem ve rejim, bu katliamların unutulmasını istiyor, bütün plan bunun üzerine. Unutmayacağız. Tarihe kara leke olarak geçmiş Maraş katliamı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor."

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Bakan Yardımcısı Erdil, “7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu”Bakan Yardımcısı Erdil, “7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu”
Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”
Anahtar Kelimeler:
CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Kahramanmaraş olayları

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.