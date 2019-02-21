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CHP'li Sarıbal: Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ''Bugünkü yaşadığımız sebze sorununun nedeni bir Suriye savaşı, ikincisi de Rus uçağının düşürülmesidir" dedi.

CHP'li Sarıbal: Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ''Bugünkü yaşadığımız sebze sorununun nedeni bir Suriye savaşı, ikincisi de Rus uçağının düşürülmesidir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Sarıbal, her alanda üretimde azalma olduğunu öne sürdü. 5 yıl önce meyve ve sebzenin tarladan 25 kuruşa alınıp, markette 1 liraya satıldığını söyleyen Sarıbal, "Bugünkü yaşadığımız sebze sorununun nedeni bir Suriye savaşı, ikincisi de Rus uçağının düşürülmesidir. Suriye ile sorunlar başladığı andan itibaren Türkiye'de tarımdaki ihracat meselesi alt üst olmuştur. O günden bugüne işler hızlıca başka yere evrildi. Yazın domates fiyatları dip yaparken, patates çöpe atılırken, soğan yerle bir olurken neredeydi bu hükümet? O gün eğer Suriye krizi başladığında iktidar çiftçisine sahip çıksaydı, Rus uçağı düştüğünde domates, biber, narenciye üreticisine sahip çıksaydı ve esnek müdahaleci bir destekleme de yapılsaydı bugün bunları yaşamayacaktık. Domates, patlıcan tarlada çürüdü ve çiftçi üretmemeye doğru hızlı bir hal aldı" dedi.
'ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 LİRA, AÇLIK SINIRI 2 BİN LİRA'
Açlık sınırının 2 bin 9, yoksulluk sınırının ise 6 bin 500 lira olduğunu belirten Sarıbal, şöyle konuştu: "Oysa asgari ücret 2 bin 20 lira. Baktığınız zaman yüzde 90'lık kesim ne yazık ki bu fiyatlarla bu ürünleri alabilecek gelire artık sahip değil. 2 bin 20 lira asgari ücret, 2 bin 9 lira açlık sınırı. Açlık sınırının 2 bin 9 lira olduğu bir ülkede insanlar domatese 5 lira, patatese 3 lira, soğana 4 lira nasıl para verip alacak. Sadece bunlar da değil. Yakıtta, ısınmada, taşımacılıkta her alanda ciddi zamlar yaşandı. Dolayısıyla insanların geliri buna yetmiyor. Siz kendinize ve saraya yaptığınız maaş zammı gibi neden zam yapmıyorsunuz?"

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CHP'li Sarıbal: Sebze sorununun nedeni Suriye savaşı ve Rus uçağının düşürülmesidir

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