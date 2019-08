CHP'li Sarıbal: Tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, iktidarın 2009 yılında ithalat kararı verdiğini, 2010 yılında bunu uygulamaya başladığını söyledi. Sarıbal, "O günden beri bu ülkeye sürekli canlı hayvan ve et ithalatı yapıyorlar. Öyle fütursuzca yaptılar ki bu işi, hayvancılık kan ağlıyor, tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu" dedi.

CHP'li Orhan Sarıbal, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Yer altlarını darmadağın eden bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Sarıbal, "Aslında bunun adı rejim sorunudur. Son 17 yıldır HES'ler ile otoyollar ile havaalanları ile bütün projelerde yetki ve görev alan, bu projeleri yapan firmaların şimdi yerin altına da nasıl girdiğini göreceksiniz. Yerin üstünü talan ettiler, şimdi yerin altını yukarıya çıkarıyorlar" dedi.

'HAYVANCILIK KAN AĞLIYOR'

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Sarıbal, iktidarın 2009 yılında ithalat kararı verdiğini, 2010 yılında bunu uygulamaya başladığını söyledi. Sarıbal, "O günden beri bu ülkeye sürekli canlı hayvan ve et ithalatı yapıyorlar. Toplam 8,1 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yapıldı. Ve öyle bir ithalat yapıldı ki araya da kriz girince şu anda Et ve Süt Kurumu’nun depoları et dolu, hatta onların kendi depoları almıyor, özel sektörden kiralanan başka depolara da et doldurmuş durumdalar. Öyle fütursuzca yaptılar ki bu işi, hayvancılık kan ağlıyor, tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu" diye konuştu.