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 CHP'li Seçer, projelerini anlattı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Mersin'de, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi durumunda Mersin-Tarsus arası bir bölgede, demiryolu-liman bağlantılarının olduğu bin 700 dönümlük alanda lojistik köyü kuracaklarını söyledi.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) Mersin'de, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi durumunda Mersin-Tarsus arası bir bölgede, demiryolu-liman bağlantılarının olduğu bin 700 dönümlük alanda lojistik köyü kuracaklarını söyledi.

Seçer, Tenis Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı. Beklentilerin üzerinde sonuçlar ortaya çıkaracak çalışmalara imza atacaklarını belirten Seçer, Birçok alanda yatırım yapabilir, bu kenti hareketlendirebiliriz. Bu kenti şenlendirebiliriz. Projeleri 3 başlık altında topladık. Ekonomik projeler, yani yatırımcı-kalkınmacı belediyecilik ve yatırımcı dostu bir belediye başkanı. Kentin sosyal yaşam ve sorunlarına ilişkin kültüre, sanata, spora, kadına, çocuğa, dezavantajlı gruplara ilişkin sosyal projeler var. Bir de Mersin'in belki de en derin sorunu olan problemli bir şehir olma hüviyetinden kaynaklı 'yenilikçi belediyecilik' dediğimiz, daha çağdaş bir Mersin'i yaratabilecek proje başlığı altında bu çalışmalarımızı derledik dedi.
150'nin üzerinde faaliyet ve proje hazırladıklarını aktaran Seçer, Mezitli'de, Akdeniz'de, Toroslar'da ilk etapta 3 bin 500 işyeri kapasiteli sanayi sitesi çalışmalarımız olacak. Mersin'in geriden gelen bir lojistik köyü öyküsü var. Bir lojistik köy yok. Demiryolu-liman bağlantısının olduğu Mersin-Tarsus arası bir bölgede bin 700 dönüm alanda, içerisinde firma yazıhanelerinin olduğu, lojistik bürolarının, TIR parklarının olduğu, diğer sosyal donatıların olduğu bir lojistik köy projemiz var diye konuştu.

'YATIRIM ÜSSÜ BİR KENT'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, şunları söyledi
Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kore gibi ülkelerdeki endüstri 4.0 projelerini inceledik. Mersin'e katma değer sağlayacak ve istihdam yaratacak yatırımları teşvik ederek, Mersin'i yatırım üssü haline getireceğiz. Doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, 4 ilçemizde turizm merkezleri geliştireceğiz. Tarım ve kırsal kalkınma projelerini 13 ilçemiz ve 509 köyümüzün taleplerini dikkate alarak hazırladık. İleri Teknoloji Kampüsü, belediye kreş ve öğrenci yurtları, mahalle mutfakları, akıllı kent projeleri, indirimli toplu taşıma, otopark projeleri, yeni kent meydanları, tarım ve hayvancılık destekleri, Mersin metrosunun tamamlanması ve yeni hatlar açılması gibi çalışmalarla, Merisn'i daha temiz, daha canlı ve daha güvenli bir kent yapacağız.

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