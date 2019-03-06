 CHP'li Seçer, projelerini anlattı 

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) Mersin'de, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi durumunda Mersin-Tarsus arası bir bölgede, demiryolu-liman bağlantılarının olduğu bin 700 dönümlük alanda lojistik köyü kuracaklarını söyledi.

Seçer, Tenis Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı. Beklentilerin üzerinde sonuçlar ortaya çıkaracak çalışmalara imza atacaklarını belirten Seçer, Birçok alanda yatırım yapabilir, bu kenti hareketlendirebiliriz. Bu kenti şenlendirebiliriz. Projeleri 3 başlık altında topladık. Ekonomik projeler, yani yatırımcı-kalkınmacı belediyecilik ve yatırımcı dostu bir belediye başkanı. Kentin sosyal yaşam ve sorunlarına ilişkin kültüre, sanata, spora, kadına, çocuğa, dezavantajlı gruplara ilişkin sosyal projeler var. Bir de Mersin'in belki de en derin sorunu olan problemli bir şehir olma hüviyetinden kaynaklı 'yenilikçi belediyecilik' dediğimiz, daha çağdaş bir Mersin'i yaratabilecek proje başlığı altında bu çalışmalarımızı derledik dedi.

150'nin üzerinde faaliyet ve proje hazırladıklarını aktaran Seçer, Mezitli'de, Akdeniz'de, Toroslar'da ilk etapta 3 bin 500 işyeri kapasiteli sanayi sitesi çalışmalarımız olacak. Mersin'in geriden gelen bir lojistik köyü öyküsü var. Bir lojistik köy yok. Demiryolu-liman bağlantısının olduğu Mersin-Tarsus arası bir bölgede bin 700 dönüm alanda, içerisinde firma yazıhanelerinin olduğu, lojistik bürolarının, TIR parklarının olduğu, diğer sosyal donatıların olduğu bir lojistik köy projemiz var diye konuştu.