AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP'li seçmen isyanlarda. 'Ya nasıl olur ki biz Atatürk'ün mirasçısı olan bir partiyiz. İçimizden çağdaş, sosyal demokrat bir aday koyamadık. Kirli, pis işlere bulaşmış ve pis işler yaptığı da Yargıtay tarafından tescillenmiş bir adayla seçime gidiyoruz biz bu adama oy vermek zorunda mıyız kardeşim?' diyor." değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı bir program sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Üç ay boyunca yoğun bir seçim kampanyası geçirdiklerini, Ankara'da gitmedikleri, gezmedikleri yerin kalmadığını belirten Özhaseki, "Keşke vaktimiz olsaydı da herkesin elini sıkabilseydik. Biz, meramımızı anlatmaya çalıştık. Projelerimizi söylemeye çalıştık. Son bir hafta boyunca gelişen çirkin olayların da asla müsebbibi biz değiliz Ankaralı hemşehrilerimiz bizi halkını helal etsinler." diye konuştu. - "Pis işlerle uğraşan insanlar bir daha insan içine çıkamasın"

Özhaseki, ortaya atılan iddialarla ilgili cevap vermesi gerekenlerin kaçtığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Ne yazık ki kirli bir ilişki var. Buna cevap vermesi gerekenler kaçıyorlar. Mağdur edebiyatı ile vakit geçiriyorlar. Hala karşı tarafa çamur atarak kurtulacaklarını sanıyorlar. Allah'tan dileğim ve duam, pis işlerle uğraşan insanların bir daha insan içine çıkmaması. Ankara'da özellikle gelecek seçimlerde inşallah projelerin yarışması ve insanların da 'bu projeleri kim yapabilir?' diyerek geçmişte ne başarıları var diye irdelemelerini isterim." "Maniple anketleri boş verin. Gayet iyiyiz keyfimiz de yerinde. 1 Nisan'dan itibaren söz verdiğimiz her şeyi yapacağız." diyen, Özhaseki, dürüst bir yönetim sergileyeceğini, Ankara'da yapılan hizmetlerin bütün Türkiye'ye örnek olacağını vurguladı. Özhaseki, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın önceki gün ATO'daki konuşması sırasında salonu terk etmesinin sorulması üzerine, şu görüşlerini paylaştı:

"Bana niye soruyorsunuz? Gelip konuşan ne konuşuyor ona bakın ve ayrılan niye ayrılmış kendisine sorun. Bana niye soruyorsunuz? Arkadaşlar ben başkalarının hareketlerini değerlendirmek zorunda mıyım? Ortamı da bilmiyorum ben. Ne olduğunu da bilmiyorum. Keşke oradaki arkadaş, bakın herhalde kastettiğiniz sanırım CHP'nin adayı, 15-20 gündür Ankara çalkalanıyor. Ankara halkı soru soruyor. Bir tek cümle cevap gelmiyor. Bu söylediğimi inşallah yayımlarsınız

suçlanan insan iftiraya uğramışsa yerinde duramaz. Oturur tek tek derdini anlatır. Bir tek soruya cevap vermeden soru almadan kaçan bir adam var. Siz, ona bir gün deyin ki 'niye cevap vermiyorsun kardeşim?' 10 sene boyunca burada bölüşüm yapan, yiyip-içen sensin, arkadaşlık eden sensin, bu sahte senet olayı nedir ne maharetin var da 600 bin dolarlık senedi takip ediyorsun? Neden adamı mafya vari bir ağızla tehditle şantajla baskıyla sindiriyorsun? Bunları sorun bir cevap alın." - "CHP'li seçmen isyanlarda" CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara'yı kaybettik' bunu söyleyen arkadaş kim? CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı

bakın bu arkadaş dışarıda duyuyorum. Namuslu şerefli bir tüccar. Bu arkadaş, hakkında hep iyi şeyler duydum şimdiye kadar. Bu arkadaş diyor ki 'Böyle pis bir olay var. Bir cümle CHP olarak savunamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bu aday da 'karşı taraf kirli' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor. 'Karşı taraf kirli olabilir de bu senin temizliğini göstermiyor. Sen de kendini anlat kardeşim. Bizi de zor durumda bırakma' diyor. CHP'li seçmen isyanlarda. 'Ya nasıl olur ki biz Atatürk'ün mirasçısı olan bir partiyiz. İçimizden çağdaş, sosyal demokrat bir aday koyamadık. Kirli, pis işlere bulaşmış ve pis işler yaptığı da Yargıtay tarafından tescillenmiş bir adayla seçime gidiyoruz. Biz bu adama oy vermek zorunda mıyız kardeşim?' diyor. Bunu en son olarak da CHP’nin en üst düzeyde yetkililer dillendiriyor. Fakat karşı tarafta yine numara devam ediyor. 'Biz çok öndeydik, seçimi alıyorduk bak o yüzden bize bu iftirayı ettiler.' Ya yapma Allah aşkına. Aday olduktan sonra ortaya çıkmış davalar ve itilaflar değil bunlar açılan 30 tane dava var. Dolandırıcılık, sahtecilik, karşılıklı yüz kızartıcı suçlar bunların hepsi aday ilan edilmeden önce ortaya çıkan suçlar. Yani sen aday olduktan sonra seni sıkıştırmak için rakiplerin, ortaya çıkarmadı ki yalan söyleyip durma ya

ayıptır bunlara cevap verecek bir tek adam sensin. Sen şu mağdur edasını artık bırak. Bunu en üst düzeyde CHP yetkilileri dillendiriyor. Bu sorudan kimse kaçarak kendini kurtaramaz."