"CHP'li seçmen, kendi partisinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li seçmenin, partilerinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Toplumsal gerçekleri konuşuyoruz. CHP'li seçmen kendi partisinin iç çekişmelerinden, parti yönetiminden rahatsız." dedi. Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, hatırlanması gereken bir gün olduğunu, kadınların tarih içerisinde var oluş mücadelesinde kırılma anının aslında 8 Mart olduğunu söyledi. Her toplumsal sorunda 17 yıldır milletle omuz omuza mücadele ettiklerini aktaran Ünal, 42 yılda 36 hükümetin değiştiğini, bu hükümetlerin görev süresinin ortalama 1,5 yıl olduğunu anlattı. Böyle bir ülkede istikrarın yönetilemeyeceğini, sorunların çözülemeyeceğini anlatan Ünal, geçmişte hükümetlerin değiştiğini ancak dertlerin, sorunların değişmediğini bildirdi. 2001'de AK Parti kurulduğunda Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatan Ünal, "Gerçekten de öyle oldu. Sorun çözme kapasitesiyle AK Parti hem yerel yönetim hem merkezi hükümette sorunları çözmüştür. Yeni sorunlar tabii ki olacak. Dünya sabit, Türkiye değişken değil." diye konuştu.

- "CHP'li seçmen, kendi parti yönetiminden rahatsız" Türkiye'de sorun çözme kapasitesi olan tek siyasi hareketin, AK Parti olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Bana CHP'nin sorun çözme kapasitesi olduğunu söyleyebilir misiniz? Kendi iç krizlerini çözemeyen, kendi sorunlarını yönetemeyen siyasi hareket Türkiye'nin sorunlarını, krizlerini çözebilir, yönetebilir mi? Yerel yönetimler açısından baktığımızda 1990'lı yıllarda çöpü, çukuru, çamuru, susuzluğu, hava kirliliğini konuşuyorduk. Bugün Türkiye'de hala konuştuğumuz yerler neresi, CHP'li belediyeler. İstanbul'un göbeğinde, Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de, Şişli'de 19 aydan beri maaşları ödenmeyen, o yüzden grevlere gitmiş çöpleri toplanmayan bir Şişli varsa, Nişantaşı'nda 2019'da biz hala çöp dağlarını görüyorsak burada çok ciddi bir sorun, bu sorunu çözme kapasitesi olmayan bir siyasi irade var demektir." Kamuoyu araştırmalarının rakamları öğrenmek için yapılmadığını ifade eden Ünal, daha çok toplumsal talepleri, ihtiyacı ve seçmen algısını anlamaya dönük kamuoyu araştırmaları olduğunu söyledi.

"CHP'li seçmene soruyorsunuz CHP'nin iktidarda olmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz? CHP'li seçmen, kendi partisinin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor. Toplumsal gerçekleri konuşuyoruz. CHP'li seçmen kendi partisinin iç çekişmelerinden, parti yönetiminden rahatsız." diyen Ünal, kendi adaylarıyla ilgili hiçbir sorunun olmadığını belirtti. - "İnternette yeni tehlike Momo" Son günlerde internette yeni tehlikelerin olduğuna işaret eden Ünal, "Son günlerde internette çocuklarımız için 'Momo' diye bir tehlike var, daha önce de 'Mavi balina' vardı. Çocukları şiddete ve intihara sürükleyen oyunlar. Şehirlerimizi çocuklarımıza göre dizayn etmemiz gerekiyor. Diğer canlıları kuşları, kedileri alıp bir yere kapatmamız çözüm değil. Yeni şehir çözümleri bulmamız gerekiyor." dedi. "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki şu ideolojik angajmanlardan, birtakım ön yargılardan, kırgınlıklardan çıkıp birlik ve beraberlik olalım. Birileri çıkıp şunu lütfen söylemesin, daha düne kadar Kilis'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya füze atanlara, 'onlar bize saldırmaz' demesin'. Bu gaflettir, delalettir." ifadesini kullanan Ünal, Türkiye'nin şehirlerinden, kırsalından terörü temizlediklerini söyledi.