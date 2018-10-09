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CHP'li Şeker: Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler canlarıyla ödüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 04:22 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme amacıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Şeker: Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler canlarıyla ödüyor

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme amacıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyledi. Şeker, "Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler ve sağlık çalışanları sağlıklarıyla, canlarıyla ödemeye devam ediyor. Bu yasanın bir an evvel Meclis Genel Kurulu'na gelmesini istiyoruz. Kaybedecek bir canımız daha yok" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na verdiğini söyledi. İstanbul'da, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ali Şeker, "Katil 18 yaşında bir çocuk. Mahkemeler yavaş ilerliyor. Verilen cezalar caydırıcı değil. Bu konuyu daha önce soru önergesi ile de gündeme getirdik. Kanun teklifi verdik. Sağlık Bakanlığı ile 3 seneden bu yana yaptığımız görüşmelerde 'sağlıkta şiddet yasası'nın hemen çıkartılacağı söylenmişti ama henüz bir teklif dahi gelmedi. Sağlıkta şiddet yasası bir an önce Meclis'e getirilmeli ve acilen yasalaştırılmalıdır. Ben sağlıkta şiddeti önlemeyi amaçlayan bu kanun teklifini bugün Meclis'e verdim" dedi.
Sağlık çalışanlarının yaptıkları işin niteliği gereği hasta ve yakınları ile doğrudan temas ettiğine dikkati çeken Şeker, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yeterli ve zamanında sağlık hizmeti alamadığını belirten hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanları darp edilmekte, yaralanmakta ve hatta öldürülmektedir. Bu durum dolaylı olarak tüm toplumun sağlığını da tehdit etmektedir. Sağlıkta şiddet ve cinayetler ile kaybettiğimiz yalnızca meslektaşlarımızın hayatları değil, halkın sağlığı, sağlıklı geleceğidir. Çöken sağlık sisteminin bedelini hekimler ve sağlık çalışanları sağlıklarıyla, canlarıyla ödemeye devam ediyor. Bu yasanın bir an evvel Meclis Genel Kurulu'na gelmesini istiyoruz. Kaybedecek bir canımız daha yok."
'YILDA 12 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRUYOR'
Ali Şeker, resmi beyaz kod verilerine göre ortalama olarak ayda bin, yılda 12 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını bildirerek sözlerini şöyle tamamladı:
"83 yıllık Cumhuriyet döneminde sadece 1 hekim katledilmişken 16 yıllık AKP iktidarında 11 hekim arkadaşımız katledildi. AKP iktidarı ve onun getirdiği sağlıkta dönüşüm programının sonucu sağlıkta işlemeyen sistemin sorumlusunu hekim ve sağlık çalışanı olarak gösteren, kamuoyunu kışkırtan AKP iktidarı, kendi sorumluluğunun bedelini sağlık çalışanlarına ödetiyor. Çocuk tecavüzcüsüyle evlendirilsin diye Meclis'e gece yarısı yasa tasarısı getiren AKP, sağlıkta şiddet yasasını defalarca söz vermesine rağmen, daha önce üzerinde uzlaşılmasına rağmen Genel Kurul gündemine getirmedi, getirmiyor."

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