HABER

CHP'li Şener: Benden sonra ekonomiyi krize soktunuz

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 20:19 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2002-2007 yılları arasında AK Parti'de görev yaptığı dönemde 'ekonominin patronu' olduğunu söyleyerek, "Enflasyon geldiğimizde yüzde 30'du, ben bırakırken yüzde 8'e düştü, siz patlattınız, şimdi yüzde 22 yaptınız.

CHP'li Şener: Benden sonra ekonomiyi krize soktunuz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2002-2007 yılları arasında AK Parti'de görev yaptığı dönemde 'ekonominin patronu' olduğunu söyleyerek, "Enflasyon geldiğimizde yüzde 30'du, ben bırakırken yüzde 8'e düştü, siz patlattınız, şimdi yüzde 22 yaptınız. ÜFE yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü; ama siz yüzde 39'a çıkardınız benden sonra. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2019 mali yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2019 bütçesinin iflas bütçesi olduğunu ileri sürerek, 2002-2007 yılları arasında AK Parti'de görev yaptığı dönemde 'ekonominin patronu' olduğunu söyledi. Şener, 2002-2007 döneminde ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanlığını yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Enflasyon geldiğimizde yüzde 30'du, ben bırakırken yüzde 8'e düştü, siz patlattınız, şimdi yüzde 22 yaptınız. ÜFE yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü; ama siz yüzde 39'a çıkardınız benden sonra. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz? 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfırı attık. Yani daha önce 1 milyon lira dediğiniz para birden 1 liraya düştü. Hani geçen Mart ayında, 8 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 'Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.' demişti değil mi? Bakın, o 1 milyon lirayı 1 liraya düşüren benim. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu. 2007'de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız, 5 kat artırdınız."
'BENDEN SONRA EKONOMİYİ BU HALE GETİRDİNİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli 'Kişi başına milli geliri 3 katına çıkardık' dediğini hatırlatan Şener, "Kişi başına milli gelirin niye 3 katına çıktığının üç gerekçesi var. Bunlardan birincisi: baz yılı olarak 2002 alınıyor. Bazı yanlış koyarak 'Şu kadar artırdık' denmez. Benden sonra hangi büyük beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi bu hale getirdiniz? İşsizi ağlattınız, tüketiciyi perişan ettiniz, çiftçiyi mahvettiniz. Ekonominin başında Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak bütün işler benden dönüyordu. Sayın Genel Başkan da bu işe karışmıyordu. 2003-2007 arasında ben AB Eğitim ve Gençlik Programları ulusal otoritesiydim. Her ülkede bu programların bir otoritesi olur, Türkiye otoritesi bendim, benim üzerimde Başbakan da yoktu" diye konuştu.
'GERGİNLİĞİ YATIŞTIRDIM'
Şener, AK Parti'den ayrıldığı süreci anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben Sayın Erdoğan'la kavga edip falan ayrılmadım. Bana karşı her zaman kibar olmuştur, nazik davranmıştır. Hayatımda bana karşı en nazik davranan iki üç insandan biridir. Ayrılırken de kibarca ayrıldım. Bakın, övündüğünüz yatırım olarak övündüğünüz ne varsa, en az yüzde 90'ı 2003-2007 yatırım programlarına bakın, şu acil eylem planını inceleyin, hepsi bunun içerisindedir, hepsi. 2007 seçimlerine girerken birçok problem vardı, cumhuriyet mitingleri vardı, 367 problemi vardı, e-muhtıra girdi devreye. O sırada gerginlik olduğu için kamuoyunu yatıştırmaya ihtiyaç vardı. Sayın Genel Başkan ve Gül, benim üslubumun bütün toplumu kucaklayıcı olduğunu, bu gerginliği yatıştırmak için beni görevlendirdiler. 'Bol bol televizyonlara çık, o tatlı üslubunla kamuoyunu yatıştır' dediler. O görevi de üstlendim, sonuna kadar yerine getirdim aday olmayacağımı ilan ettiğim halde. Onun için birkaç gün önce bir grup başkan vekiliniz çok ulu orta sözler söyledi. Bir kısmı söylediklerimin, ona cevap olsun diye söylüyorum."
'TARİHTE İSA'DAN ÖNCE VE İSA'DAN SONRA VARDIR'
AK Parti'li bazı milletvekilleri, 'Sen neymişsin' diyerek Şener'e tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Abdüllatif Şener'in konuşmasının ardından söz alarak, "Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Şener'i dinlerken o kadar 'ben', o kadar 'ben yaptım', 'ben olmasaydım siz yoktunuz' dedi ki, anlaşılıyor ki Sayın Şener ekonomin Hazreti İsa'sıdır, öncesi vardır, sonrası vardır" diyerek tepki gösterdi.
'MHP'DEN BİRİ BÖYLE KONUŞSAYDI GEL YERİNE OTUR DERDİM'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kuliste bir araya geldiği gazetecilere Şener'in konuşmasını değerlendirerek, "CHP'yi yok sayan bir konuşma. MHP'den biri böyle konuşsaydı gel yerine otur derdim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt'teBeyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt'te
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaretDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.