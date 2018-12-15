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CHP'li Sertel: Bu tren kazasının da üstü kapatılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara'da 3'ü makinst 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızlı tren kazasına ilişkin, "Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ile diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır" dedi.  CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, beraberinde bazı CHP'li milletvekilleriyle birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Sertel: Bu tren kazasının da üstü kapatılacak

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara'da 3'ü makinst 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızlı tren kazasına ilişkin, "Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ile diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, beraberinde bazı CHP'li milletvekilleriyle birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. CHP'li Sertel, geçen hafta Meclis KİT Komisyonu'nda, TCDD'nin taşımacılık alanındaki hata ve kusurları ile yaşanan kazaların nedenlerinin görüşüldüğünü anımsattı. Komisyon toplantısında dile getridikleri eleştirilerin milletvekilleri tarafından kabul edilmediğini savunan Sertel, birkaç gün sonra da Ankara'daki tren kazasının meydana geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Komisyonda, olası kazalara karşı yaptığımız çağrıların boşa çıktığını görüyoruz. Türkiye'de hızlı tren seferleriyle hergün 25 bin vatandaşımız seyahat ediyor. Ankara-İzmir seferlerinin başlamasıyla bu rakam daha da artacaktır. 11 bin 527'si konvansiyonel olmak üzere 12 bin 740 kilometrelik bir demiryolu ağına sahibiz. Toplam demiryolu ağının yarısından fazlasında sinyalizasyon sistemi yoktur. Kişilere bağlı bir ulaşım, kişinin kusuruna bağlı kazaya açık bir sistem asla düşünülemez. Ankara gibi bir yerde sinyalizasyon sisteminin olmayışı ve seferlerin bu şekilde sürdürülmesi affedilemez."
'BAKAN İSTİFA ETMELİDİR'
Atilla Sertel, TCDD'ye 2019 yılı için ödenek verilmediğini, devam eden yatırımların da durdurulduğunu iddia ederek şöyle konuştu:
"TCDD'nin taşımacılık alanında yapacağı yatırımların desteklenmesi son derece önemli. TCDD çalışanları mutsuz, makinistler 15-16 saat, makas değiştirenler ise 14-15 saat çalıştırılıyor. Yaşanan kazada sorumluluk birkaç kişinin üzerine atılmaya çalışılıyor. TCDD Genel Müdürü, KİT Komisyonu'nda Çorlu'daki kazaya ilişkin de suçu Meteoroloji'ye atmıştı. O bölgede rayların altının boşalmasıyla yaşanan kazada 25 vatandaşımız, Ankara'da ise 9 vatandaşımız vefat etmiştir. 'Sinyalizasyon olmasa da olur' diyebilen bir bakan derhal istifa etmelidir. Osman Gazi Köprüsü'nün yapımı sırasında bir kusur işlediğini tespit eden mühendis, harakiri yaparak canına kıymıştır. Mesele, etik ahlak sorunudur. Eğer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TCDD Genel Müdürü ve diğer ilgililer görevlerinden alınmazsa, bu tren yolu kazasının da üstü kapatılacak ve kaybolan canların hesabı sorulamayacaktır."

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