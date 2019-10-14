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CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı

14.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını eleştiren CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını “Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” sözleriyle eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim Cumartesi günü "Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklama ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlardaki bazı sözleri nedeniyle "Türkiye Cumhuriyet Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi günü Artı TV’ye verdiği röportajın bir bölümünü kendi Twitter hesabından paylaşırken "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” ifadesini kullanmıştı.

Tanrıkulu, askeri harekâtın yanı sıra Adalet ve Kalkınma Parti hükümetinin Suriye politikasını da eleştiren paylaşımlarda bulunuyor.

HDP'li milletvekilleri hakkında da soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri harekâtını eleştiren HDP Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile HDP'li üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından” soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Süleyman Soylu da 11 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı'na hakaret ederek” Türkiye'yi “işgalci” olarak nitelendiren 500 kişinin tespit edildiğini, bunlardan 121’nin gözaltına alındığını belirtmişti.

DW,DHA/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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