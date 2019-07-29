CHP'li Soyer: İzmir değişecek, Türkiye değişecek

Umut KARAKYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Meclis Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "İzmir değişecek, Türkiye değişecek. Bu değişim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden başlayacak" dedi.

İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Bir meclis üyesinin Çiğli Tramvayı ve tramvay çalışmasını kapsayan imar yönetmeliğine dair gelinen aşamayı sorması üzerine Soyer, şunları söyledi:

"Çiğli Tramvayı da imar yönetmeliği de bütün bunlar Ankara’dan onay bekliyor. Ankara’dan onay bekleyen çok sayıda projemiz var. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunlukta olmamıza rağmen AK Parti'li meclis üyeleriyle çok yakın bir diyalog içindeyiz. Bayram ertesi Ankara’ya gidiyoruz. Dosyalarımızı AK Parti'li arkadaşlarla birlikte hazırlayacağız. Hangi Bakanlık, hangi bürokrat, bunları netleştirerek yapacağız."

İzmir’i dünya kenti yapmak zorunda olduklarını belirten Soyer, "Bundan anladığımız şey sadece Akdeniz çanağında yüzlerce yıl sürdürdüğü önderliği geri kazanmak değil. Biz çok kuvvetli bir liman kentiydik. Ön Asya’nın başkentiydik. Sonra uzunca bir zaman diliminde kan kaybettik. Şimdi tekrar bu çanakta öncü rol üstlenmeye başlıyoruz" diye konuştu.

'İŞİMİZİ GÜZEL YAPARSAK ÇARK BÜYÜYECEK'

Tunç Soyer, İzmir'de kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "İzmir’de gördüğüm en büyük eksiklik şuydu, kurumlar olağanüstü güzel işler yapıyor ama bu kurumların aynı şehrin kurumları olduğuna yönelik tereddütler var. Biri başka yerde diğeri başka yerde sanırsınız. Bunların asla birbiriyle bağlantısı yok. Oysaki herkes bu çarkın bir dişlisi olduğunu bilmek zorunda aksi takdirde o çark dönmüyor, patinaj yapıyorsunuz. Ne zaman o çarkın dişlisi olduğunu içimize sindireceğiz işte o zaman payımız büyüyecek. O çarkın dişlisi olarak işimizi güzel yaparsak o çark büyüyecek. Hepimizin birlikte olması ve hikayeyi birlikte yazması anlamına geliyor" dedi.

Meclis üyelerinin, Alsancak trafiğinin rahatlatılması yönünde çalışmalarının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Soyer, bölgede trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili çalışmanın devam edeceğini belirtti. Tarihi Elektrik Fabrikası’nın çevresiyle ilgili de çalışmaların olduğunu vurgulayan Soyer, "İkinci bir Alsancak yaratacağız. İzmir için yeni bir yaşam alanı sunacağız. Bilim müzesi, büyük kütüphane olabilir, sinema endüstrisine ev sahipliği yapabiliriz. Bunların hepsini İzmirliler olarak birlikte düşüneceğiz. Sonuçta İzmir yeni bir yaşam alanına kavuşacak" diye konuştu.

'İZMİR DEĞİŞECEK, TÜRKİYE DEĞİŞECEK'

İzmir’de, belediyenin bazı projelerinin uzun bir zaman dilimine yayılmasına yönelik gelen soru üzerine Soyer, "Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişten gelen bir sıkıntısı var. Büyükşehir çalışanları uzun süre açılan davalarla uğraştı. Ama şimdi İzmir’de artık çok daha yeni bir heyecan dalgası var. İzmir Büyükşehir Belediyesi en aşağıdan en yukarıya çok daha büyük bir şevkle çalışma heyecanı yaşıyor. Bununla birlikte çok sayıda düzenlemeyi beraberinde getiriyoruz. Büyükşehir’deki çark düzgün dönerse İzmir’de de dönecek. Burada sorumluluk bize düşüyor. Personelimizin aşkla çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sokağa, park ve bahçelere yansıyacak. En çok da bu konuya odaklanmış durumdayız. İzmir değişecek, Türkiye değişecek. Bu değişim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başlayacak" dedi.

'METRO HATTI SARNIÇ’A UZAYACAK'

Tunç Soyer, ayrıca Gaziemir metrosunun proje ihalesine çıkıldığını ve metro hattının Gaziemir Sarnıç’a kadar uzatılacağını da açıkladı. Soyer, "Benim aklımda şekillenen İzmir bir dünya markası olacak. Dünyanın en çok gidilmek istenen, bilinen şehri olacağız. En bilinen 100 kenti arasına gireceğiz mesela. 5 yılı bir saniye boş geçirmeden her bölgede projeler inşa etmeye çalışacağız" dedi.

SOYER’DEN ESKİ GÖREV YERİ İLE İLGİLİ İLGİNÇ AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemine de değinen Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı. Çok sıkışık bir zaman dilimi içinde yaşadığımı düşünürdüm o zaman. Ama lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum. Buradaki zamanı yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşadım" dedi.