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CHP'li Soyer: İzmir değişecek, Türkiye değişecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİ 'LAY LAY LOM' PARÇASINI PAYLAŞTI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Meclisi'nde kullandığı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı.

CHP'li Soyer: İzmir değişecek, Türkiye değişecek (2)

AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİ 'LAY LAY LOM' PARÇASINI PAYLAŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Meclisi'nde kullandığı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı. Çok sıkışık bir zaman dilimi içinde yaşadığımı düşünürdüm o zaman. Ama lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum. Buradaki zamanı yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşadım" ifadelerini eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından, şarkıcı Metin Işık’ın ‘Lay lay lom’ parçasını, "Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer, EBSO Meclisi'nde bugün yaptığı konuşmada çok doğru bir ifade kullanmış. 2004-2014 yılları arasındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini ‘lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum’ şeklinde değerlendirmiş. Tebrikler. Doğru söze ne hacet" notuyla paylaştı.
Kaya, "Biz de aynısını söylüyoruz sürekli. Seferihisar'da bolca yurtdışı gezileriyle, bütçe deliğini kapatmak için de satılan onlarca belediye arazisinin yitip gitmesiyle geçen bir 10 yıl... Kendi ifadesiyle, lay lay lom ile geçen yıllar. Bu itirafıyla Seferihisar'a ve Seferihisarlı hemşehrilerimize alenen hakaret etmiştir, bu güzelim ilçenin yıllarını heba ettiğini de kendi ağzıyla açıklamıştır. Her işte yaptığı gibi, yarın yine ‘özür diliyorum, yanlış anlaşıldım, çok pardon’ der ve pişkince yoluna devam eder. 10 yıl ‘lay lay lom’ ile geçirdiği zamanlarının bir yenisini de bu 5 yıla ekler. Olan yine İzmir'imize olur. Yazık. Sayın Soyer ‘lay lay lom’ deyince, Metin Işık'ın seslendirdiği bir parça geldi aklıma. Bu duruma çok uyuyor. Yüksek sesle dinlemesi için kendisine gönderiyorum" dedi.

İZMİR, (DHA)

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