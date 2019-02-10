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CHP'li Soyer: İzmirli spekülasyonlara zerre prim vermez

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, "İzmir, yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, "İzmir, yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent. O nedenle spekülasyonlara, zerre prim vermez İzmirli; neyi seçeceğini çok iyi bilir" dedi.

CHP'li Tunç Soyer, partisince Ankara'da düzenlenen 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesi DHA muhabirine konuştu. İzmir'in, demokrasi ve özgürlüklerin kalesi olduğunu belirten Soyer, "İzmir'deki vatandaşların oy vermesinin sebeplerinden biri de bu. İzmir'i şöyle yöneteceğiz; demokrasiyi bir kere İzmir'in tüm kılcallarına ulaştıracağız ve demokrasiyle bir yerel kalkınmayı mümkün kılacağız. Birkaç cümleyle söylemek gerekirse hedeflerimiz arasında önceliği arka sıradakilere vereceğiz. İşsiz genç, aşsız ev bırakmayacağız. İzmir'i global dünyanın global bir aktörü haline getireceğiz. Demokrasiyle büyüyen ve gelişen bir İzmir yaratacağız" diye konuştu.

'YERELDE HAYA BÖYLE AKMIYOR'
Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde savcı olan babası Nurettin Soyer üzerinden yapılan eleştirileri de değerlendirdi. "Bu spekülasyonların arkasında yatan şey, merkezde yürütülen siyasetin ayrıştırmacı, kutuplaştırmacı ve ötekileştirici dil olması" diyen Soyer, şunları kaydetti:
"Siyasiler, bundan medet umuyorlar ve kendi kitlelerini böyle konsololide edebileceklerini düşünüyorlar. Oysa yerelde hayat böyle akmıyor. Yerelde o merkezi siyasetin yürüttüğü ayrıştırmacı siyaset yerelde sökmüyor. Çünkü yerelde belediye başkanları herkesi kucaklayan, herkesi sarıp sarmalayan bir dil kullanmak zorunda. Hele İzmir'de o dile hiç yer yok. İzmir yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent. O nedenle bu spekülasyonlara, zerre prim vermez İzmirli; neyi seçeceğini çok iyi bilir."

CHP'li Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip, etmeyeceğine ilişkin ise "Şu anda böyle bir gündemimiz yok. Biz 31 Mart'a kadar yerel siyasetle yoğrulacağız. Tabi ki ne zaman ihtiyaç olursa İzmir için koşa koşa gideriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tunç Soyer'in açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Besti KARALAR-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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