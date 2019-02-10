HABER

CHP'li Soyer: İzmirli spekülasyonlara zerre prim vermez

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, "İzmir, yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent.

Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, "İzmir, yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent. O nedenle spekülasyonlara, zerre prim vermez İzmirli; neyi seçeceğini çok iyi bilir" dedi. CHP'li Tunç Soyer, partisince Ankara'da düzenlenen 'Aday Tanıtım Toplantısı' öncesi DHA muhabirine konuştu. İzmir'in, demokrasi ve özgürlüklerin kalesi olduğunu belirten Soyer, "İzmir'deki vatandaşların oy vermesinin sebeplerinden biri de bu. İzmir'i şöyle yöneteceğiz; demokrasiyi bir kere İzmir'in tüm kılcallarına ulaştıracağız ve demokrasiyle bir yerel kalkınmayı mümkün kılacağız. Birkaç cümleyle söylemek gerekirse hedeflerimiz arasında önceliği arka sıradakilere vereceğiz. İşsiz genç, aşsız ev bırakmayacağız. İzmir'i global dünyanın global bir aktörü haline getireceğiz. Demokrasiyle büyüyen ve gelişen bir İzmir yaratacağız" diye konuştu. 'YERELDE HAYA BÖYLE AKMIYOR' Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde savcı olan babası Nurettin Soyer üzerinden yapılan eleştirileri de değerlendirdi. "Bu spekülasyonların arkasında yatan şey, merkezde yürütülen siyasetin ayrıştırmacı, kutuplaştırmacı ve ötekileştirici dil olması" diyen Soyer, şunları kaydetti: "Siyasiler, bundan medet umuyorlar ve kendi kitlelerini böyle konsololide edebileceklerini düşünüyorlar. Oysa yerelde hayat böyle akmıyor. Yerelde o merkezi siyasetin yürüttüğü ayrıştırmacı siyaset yerelde sökmüyor. Çünkü yerelde belediye başkanları herkesi kucaklayan, herkesi sarıp sarmalayan bir dil kullanmak zorunda. Hele İzmir'de o dile hiç yer yok. İzmir yerelde demokrasinin önemini kavramış bir kent ve çok demokrat insanların bulunduğu bir kent. O nedenle bu spekülasyonlara, zerre prim vermez İzmirli; neyi seçeceğini çok iyi bilir." CHP'li Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip, etmeyeceğine ilişkin ise "Şu anda böyle bir gündemimiz yok. Biz 31 Mart'a kadar yerel siyasetle yoğrulacağız. Tabi ki ne zaman ihtiyaç olursa İzmir için koşa koşa gideriz" dedi.

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
CHP'li Soyer: İzmirli spekülasyonlara zerre prim vermezCHP'li Soyer: İzmirli spekülasyonlara zerre prim vermez
Bakan Albayrak: Yoğun bir programı hayata geçireceğizBakan Albayrak: Yoğun bir programı hayata geçireceğiz

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.