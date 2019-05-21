CHP'li Soyer'den Honaz'lı kiraz üreticisine destek sözü 

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Haziran'da seçimin tekrarlanacağı Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Soyer Türkiye'de yanlış tarım politikalarının uygulandığını belirterek, "Honaz'ın kirazını dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Haziran'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar verilen Denizli'nin Honaz ilçesini ziyaret ederek, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek'in düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İzmir Belediye Başkanı Soyer'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, CHP'li Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ve kalabalık partili grup karşıladı. Soyer'e İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. 2 Haziran'da yerel seçimlerin tekrarlanacağı ilçede halkla selamlaşarak sohbet eden Soyer, daha sonra iftar sofrasına oturdu.

'YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ'

Yemeğin ardından hazırlanan platforma çıkarak halka hitap eden Soyer, Ege Bölgesi'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de yanlış tarım politikaları uygulandığını belirten Soyer, "Eskiden öğretmenlerimiz bize, 'Bu ülke kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir. Biz dünyanın tahıl ambarıyız' derlerdi. Biz de bununla gurur duyardık. Sonra ne oldu da biz samanı gübreyi ithal eden hale getirdik. Topraklar bereketini mi yitirdi? Sadece yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. Onun için biz yerelde tarımı ileriye götürebiliriz. Nereden biliyorum, Seferihisar'dan biliyorum, İzmir'den biliyorum" dedi.

'HONAZ'IN KİRAZINI DA DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'

Dünyada en kaliteli kirazların yetiştiğini yerlerden birinin Honaz ilçesi olduğunu belirten Soyer, "Yüksel Kepenek Başkan seçildiğinde, Honaz İzmir'in bir ilçesi gibi olacak. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl Seferihisar'da mandalinayı bir dünya markası yaptıysak, Honaz'ın kirazını da dünya markası yapacağız. Honaz'lı üretici kardeşim bilsin ki ürettiği kiraz asla elinde kalmayacak. Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz satın alacağız" diye konuştu. Millet İttifakı Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek ise, Soyer'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız ve güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.