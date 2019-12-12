CHP'li Tanal: "Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, arabuluculuk sınavında kanunun aramış olduğu 70 puan şartını geçtiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaşadığı "Düzce turizm kenti mi, değil mi?" tartışmasını hatırlattı.

Bakan Ersoy'un görüşmelerde "Kıyı şeridi olan, turizm bölgesi belediye ve illerde atık su arıtma tesislerini biz yapıyoruz" dediğini aktaran Tanal, kendisinin "Düzce Akçakoca'nın atık su arıtma tesisini yapacak mısınız?" sorusuna ise "Düzce ili turizm alanı değil, kıyı bandı yok" yanıtını verdiğini anlattı.

Düzce haritasını basın mensuplarına gösteren Tanal, "Ya Bakan Karadeniz'i deniz saymıyor. Karadeniz'i deniz saysa Akçakoca'nın kıyı bandı var. 'Akçakoca'nın kıyı bandı yoktur' demesi abesle iştigaldir." ifadelerini kullandı.

Tanal, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce ve Akçakoca'yı anlatan kitapçıkları Bakan Ersoy'a göndereceklerini söyledi.