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CHP'li Tanal: YSK seçmen hakkını kısıtlayan bir karara imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde cezaevlerindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlÜ olanların oy kullanma durumuna ilişkin verdiği karara tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde cezaevlerindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlÜ olanların oy kullanma durumuna ilişkin verdiği karara tepki gösterdi. Tanal, "YSK kendi eliyle seçmen hakkını kısıtlayan bir karara imza atarak, tarihe geçmiştir ve bu karardan ivedilikle dönülmelidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yaptığı yazılı açıklamasında YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerinde cezaevlerindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olanların oy kullanma durumuna ilişkin verdiği kararı değerlendirdi. CHP'li Tanal, YSK'nın kararı ile cezaevindeki tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin, 'kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde' oy kullanabileceğini söyledi.

'OY KULLANMALARI KISITLANAMAZ'
Karara tepki gösteren ve YSK'ya şikâyette bulunduğunu ifade eden Tanal, "YSK kendi eliyle seçmen hakkını kısıtlayan bir karara imza atarak tarihe geçmiştir ve bu karardan ivedilikle dönülmelidir. YSK'nın 1133 No'lu kararı, adeta kanun niteliğindedir. Anayasa'nın 87'inci Maddesi uyarınca yasa yapma görevii yasamanın yani TBMM'nin tekelindedir. YSK, kendisini TBMM'nin yerine koyarak yeni kanun yapmaktadır ve söz konusu durum tam anlamıyla yetki gaspıdır. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun 19'uncu maddesi, 'Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz' der. Cezaevi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin devamlı kalma niyetinde olan yerler değildir. Bu sebeple seçme haklarını kısıtlayacak bir sürekli yer değişikliği gibi bir durum söz konusu olmadığına göre oy kullanmaları kısıtlanamaz" dedi.

Bu kararının, seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik bir karar olduğunu iddia eden Tanal, şöyle konuştu:
"Seçim çevresinde cezaevinin bulunmaması vatandaşın kusuru değildir ve oy kullanma hakkı bu sebepten dolayı elinden alınamaz. YSK'nın bu kararı, iktidarın haksız olarak cezaevine attığı kişilerden oy alamama korkusu yaşadığı için cezaevlerinin bulunduğu ilçenin ve ilin seçim sonuçlarını etkisiz kılmayı amaçladığı yorumu akıllara gelmektedir. Bu şüphe ise kararı hukuki değil siyasi kılmaya yetmektedir. YSK'nın iş bu kararı, seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik bir karardır."

ANKARA, (DHA)

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