CHP'li Tanal'dan RTÜK eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Alınan karar yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK üyelerinin Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca TBMM tarafından seçildiğini, siyasi partilerin oy oranlarına göre de üye sayısının belirlendiğini anımsattı.

Kanunda RTÜK üyelerinin özel ya da resmi başka hiçbir kurumda görev alamayacağı hususunun da açıkça belirtildiğini vurgulayan Tanal, buna karşılık RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in halen TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu'nun yönetim kurulunda üye olarak yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RTÜK üyesi olan Ebubekir Şahin, ilgili kanun gereği görevinden çekilmiş sayılır. Çünkü, Şahin'in yönetim kurulunda yer aldığı kurumlar görev yaptığı kurum ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumun tespiti için TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe sundum. Aynı şekilde RTÜK'e de bir dilekçe verdik. Netice itibarıyla RTÜK Başkanı Şahin'in üst kurul toplantılarına katılmaması lazım. Aksi halde biz buna 'topal işlem' deriz. Şahin'in, Basın İlan Kurumu ile TÜRKSAT'ın yönetim kuruluna seçildiği tarihten itibaren imzasının bulunduğu tüm kararlar, karar yeter sayısına ulaşmıyorsa geçersizdir."