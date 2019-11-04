HABER

CHP'li Tanal'dan RTÜK eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: - "Faruk Bildirici ile ilgili alınan karar yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Alınan karar yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK üyelerinin Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca TBMM tarafından seçildiğini, siyasi partilerin oy oranlarına göre de üye sayısının belirlendiğini anımsattı.

Kanunda RTÜK üyelerinin özel ya da resmi başka hiçbir kurumda görev alamayacağı hususunun da açıkça belirtildiğini vurgulayan Tanal, buna karşılık RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in halen TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu'nun yönetim kurulunda üye olarak yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RTÜK üyesi olan Ebubekir Şahin, ilgili kanun gereği görevinden çekilmiş sayılır. Çünkü, Şahin'in yönetim kurulunda yer aldığı kurumlar görev yaptığı kurum ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumun tespiti için TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe sundum. Aynı şekilde RTÜK'e de bir dilekçe verdik. Netice itibarıyla RTÜK Başkanı Şahin'in üst kurul toplantılarına katılmaması lazım. Aksi halde biz buna 'topal işlem' deriz. Şahin'in, Basın İlan Kurumu ile TÜRKSAT'ın yönetim kuruluna seçildiği tarihten itibaren imzasının bulunduğu tüm kararlar, karar yeter sayısına ulaşmıyorsa geçersizdir."

Tanal, RTÜK'ün, Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici hakkında aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bildirici'nin, bugün kendisinin söylediklerinin aynısını dile getirdiğini anımsatan Tanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Faruk Bildirici ile ilgili alınan karar ise yok hükmündedir. Çünkü Faruk Bildirici'yi TBMM seçmiştir. TBMM, RTÜK'e bağlı değildir. RTÜK üyelerinin, kendisini parlamentonun yerine koyarak yaptığı iş anayasal bir suçtur. Yetki makamı TBMM'dir ve aldıkları karar ile TBMM'nin hakkını gasp etmişlerdir. Ayrıca Bildirici doğruları söylemiştir. Kamuoyunun zararına sebebiyet vermemiştir. TBMM ve RTÜK'e verdiğimiz dilekçelerin gereği, kanunda da belirtildiği gibi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in istifa etmiş sayılmasının tespitinin yapılması gerekiyor."

Mahmut Tanal, bir gazetecinin eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın FETÖ ile ilgili söylemlerine ilişkin, suçun işlenme tarihini siyasetçilerin değil, Cumhuriyet savcılıklarının belirlediğini söyledi.

FETÖ ile ilgili kamuoyunun karşısına çıkan ilk belgenin 2004 yılındaki MGK Kararı olduğunu öne süren Tanal, şöyle konuştu:

"Kararda 'nurculuk faaliyeti ve Fetullah Gülen, tüm kamu kurumlarına sızmaktadır. Bu ilerisi için bir tehlike oluşturmaktadır, önlem alınması gerekiyor' diyor. 2004 tarihinden buyana önlem almayan ve suçun işlenmesini kolaylaştıran bugünkü AK Parti'dir. Bu işten Sayın Arınç da Sayın Erdoğan da yetki makamlarında oturan herkes de sorumludur. Niye biz bunu halının altına süpürüyoruz. Kim suçluysa, kime kadar gidecekse araştırılsın, aksi halde tüm şüpheler AK Parti'nin üzerindedir. Tedbirler 2004 yılında alınmış olsaydı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini yaşamamış olacaktık."

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama! KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrikCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik
Anahtar Kelimeler:
basın ilan kurumu CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin TBMM TÜRKSAT

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklamalar! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı da bulundu

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

İçişleri Bakanı Soylu: Elimizdeki DEAŞ’lıları ülkelerine teslim ederiz

Bakan Soylu noktayı koydu: Geri göndereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası düzenlemesiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.