CHP'li Tanal'dan TBMM'de cübbeli basın toplantısı (2)

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)-CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katıldığı için hedef gösterildiğini savunarak, "Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir" dedi. Tanal TBMM'deki bugünkü basın toplantısını avukat cübbesiyle yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına avukat cübbesi giyerek geldi. Mahmut Tanal, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle hedef gösterildiğini ileri sürdü. Mahmut Tanal, "Rahmetli Tahir Elçi, bir yargı şehididir, teröre kurban gitmiştir. Her avukat girdiği davayı üstlensin veya üstlenmesin toplumun ve halkın avukatıdır. Tahir Elçi bir terörist değildir, rahmetli olduğunda cenazesine gittik. Cenazesinde avukatlar cüppeli, vatandaşlar cüppesiz idi. Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir" diye konuştu.

