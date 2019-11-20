CHP'li Tanrıkulu: "Çocuk haklarıyla ilgili ihtisas komisyonu kurulmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çocuk haklarıyla ile ilgili Mecliste bir ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini bildirdi.

Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasının 30. yılı olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin bu sözleşmeye taraf olduğunu ancak üç maddesine çekince koyduğunu anlatan Tanrıkulu, bu çekincelerin "ifade özgürlüğü hakkı, ana dilde eğitim hakkı, kendi kültürünü yaşama hakkını" düzenleyen maddelere ilişkin olduğunu ifade etti.

Hükümete bu çekinceleri kaldırma çağrısında bulunan Tanrıkulu, bunun için Meclis kararına gerek olmadığını kaydetti.

Tanrıkulu, "Eğitim ortamını, inanç eğitimi ortamını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda ayrımcılıktan arındıralım." dedi.

Çocuk hakları ile ilgili Mecliste bir ihtisas komisyonu kurulması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, istismara uğrayan çocuklar, çocuk yaşta gebelik, çocuk işçiler, mülteci çocuklar, cezaevindeki çocuklar, engelli çocuklarla ilgili bazı istatistiki rakamlar verdi.