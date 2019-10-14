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CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımı ve röportajdaki ifadelerinden dolayı resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ifadelerinden dolayı resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim'de Twitter'daki hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır." şeklindeki paylaşımda bulunduğu, aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajda de benzer ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Tanrıkulu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Barış Pınarı Harekatı CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu soruşturma

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