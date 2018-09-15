CHP’li Tanrıkulu “Soru Önergemize İşkence Yazmamız Bile Yasak”

Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’nin çok büyük siyasi ve ekonomik kriz yaşadığını ve ülkenin bir çöküş içerisinde olduğunu söyledi.

İnsan hakları ihlallerinin sistematik bir şekilde devam ettiğini belirten Tanrıkulu, soru önergelerine işkence yazmanın bile yasak haline geldiğini savundu. Tanrıkulu, “Biz bu dönemi her zaman 12 Eylül dönemiyle karşılaştırdık. Darbe döneminden daha ağır koşullar var. Darbe dönemlerinde olan mekanizmalar bugün yok. OHAL’den sonra ve şu anda sivil toplum örgütleri maalesef insan hakları ihlallerini engelleme konusunda etkisiz hale getirildiler. Geçen dönem Meclis İnsan Hakları Komisyonu çalışmadı. Hiçbir cezaevine gitmedi. AKP’nin İnsan Hakları Komisyon üyeleri, ‘cezaevlerinde işkenceleri araştırmak zorunda değiliz, FETÖ’cülere işkence yapılıyorsa yapılsın, bizi ilgilendirmez’ dediler. Parlamentoda bizim, herhangi bir soru önergemize işkence yazmamız bile yasak haline geldi” dedi.