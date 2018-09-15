CHP’li Tanrıkulu “Soru Önergemize İşkence Yazmamız Bile Yasak”

Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’nin çok büyük siyasi ve ekonomik kriz yaşadığını ve ülkenin bir çöküş içerisinde olduğunu söyledi.
İnsan hakları ihlallerinin sistematik bir şekilde devam ettiğini belirten Tanrıkulu, soru önergelerine işkence yazmanın bile yasak haline geldiğini savundu. Tanrıkulu, “Biz bu dönemi her zaman 12 Eylül dönemiyle karşılaştırdık. Darbe döneminden daha ağır koşullar var. Darbe dönemlerinde olan mekanizmalar bugün yok. OHAL’den sonra ve şu anda sivil toplum örgütleri maalesef insan hakları ihlallerini engelleme konusunda etkisiz hale getirildiler. Geçen dönem Meclis İnsan Hakları Komisyonu çalışmadı. Hiçbir cezaevine gitmedi. AKP’nin İnsan Hakları Komisyon üyeleri, ‘cezaevlerinde işkenceleri araştırmak zorunda değiliz, FETÖ’cülere işkence yapılıyorsa yapılsın, bizi ilgilendirmez’ dediler. Parlamentoda bizim, herhangi bir soru önergemize işkence yazmamız bile yasak haline geldi” dedi.
Tanrıkulu daha sonra ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili verileri paylaşarak şöyle konuştu; ”Ağustos ayı itibariyle 284 yaşam hakkı ihlali var. 89’u cezaevinde olmak üzere 189 işkence vakası var. Sadece sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1205 kişi hakkında soruşturma başlatılmış. 7 gazeteci yaptığı haberlerden dolayı ceza aldı. Polis tarafından 40 etkinliğe müdahale edildi. 227 kişi de basın açıklamaları esnasında gözaltına alındı. Böyle ağır bir tablo var karşımızda. Ve bu sistematik ve ağır bir şekilde devam ediyor.”
Türkiye’de son günlerin tartışma konusu olan Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği iddia edilen uçak da Tanrıkulu’nun gündemindeydi. Uçağın hediye olmadığını savunan Tanrıkulu, “Milletvekilimiz Gamze Taşçıer, Katar Emiri’nin hediye ettiği veya satın alınan uçakla ilgili 4 gündür soruyor. 400 milyon dolarlık uçağın içerisinde küçük bir ameliyathane bile var. Yatak odaları, toplantı salonları gibi bir şatafat. Bunlardan da vazgeçilmiyor. Hediye edildiğini söylüyorlar. 400 milyon dolarlık uçağın emir tarafından hediye edilmesi, bayram değil, seyran değil. Neden sana 400 milyon dolarlık uçağı hediye etsin. Türkiye böyle bir ülke miydi? Başka bir ülkenin envanterinde olan bir uçak neden Türkiye’ye hediye edilsin. Bütün yabancı kaynaklar, satışı yapan şirket bile uçağın satıldığını söylüyor. Bağış veya hediye filan değil” diye konuştu.
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