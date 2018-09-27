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CHP’li Tanrıkulu’dan ‘Af’ Tepkisi

27.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP’nin Meclis’e getirdiği af tasarısının kapsamının toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Tanrıkulu, cezaevleri boşaltıldıktan sonra siyasilere yönelim olabileceğini belirtti

CHP’li Tanrıkulu’dan ‘Af’ Tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP’nin Meclis’e getirdiği af tasarısının kapsamının toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Tanrıkulu, cezaevleri boşaltıldıktan sonra siyasilere yönelim olabileceğini belirtti.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, af tasarısının kapsamının beklentileri karşılamadığını söyledi. Tanrıkulu, “Bunlar üzerinden sokağa bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. Kapsamı da maalesef bir toplumsal ihtiyacı karşılamaktan yoksundur. Evet cezaevinde 220 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü vardır kapasitenin çok üstünde tutuklu ve hükümlü vardır. Ama ağırlıklı talebin düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi tutuklular üzerinde olması lazımdır. Bize göre öncelikle yapılması gereken Türkiye’de bağımsız ve tarafsız yargı ortamını sağlamak ve adil ve dürüst yargılama ortamını sağlamak olmalıdır. Bunu yapmadığımız sürece af bir toplumsal ihtiyaca cevap vermeyecektir. Yargı organları mahkemeler tutuklamayı bir tedbirden ziyade cezalandırma yöntemi olarak kullanmaktadır. Şartlar gerçekleşmediği halde yüzlerce binlerce yurttaşımız cezaevine girmektedir. Bu ikisi yapılırsa af bu kadar çok gündeme gelmeyecek ve tartışılmayacaktır. Af toplumsal bir mutabakat üzerinde inşa edilmelidir ve mutlaka cezaevlerinde siyasal nedenlerle suçlanmış düşünce ve ifade özgürlüğü il suçlanmış kesimleri de kapsamalıdır” dedi.

Affın bu içerikle ele alınmasına karşı olduklarını ifade eden Tanrıkulu, ”Öncelikle AKP iradesinin ortaya çıkması lazım bu taslak konusunda. Aslında AKP son bir yılda kendi söylemediğini gündeme taşımadığı şeyleri MHP üzerinden gündeme getiriyor. Af meselesi de buna benzer bir mesele. Doğrudan doğruya kendilerinin söyleyeceği şeyleri MHP’ye söyletiyorlar onun için AKP’nin de iradesinin ortaya çıkması lazım. Bu içerikle kapsayıcı değil ve toplumda yeni infiallere yol açabilecek bir içeriği vardır. Çünkü toplum vicdanının kabul etmediği suçlar da bu kapsam içindedir. Af meselesi cezaevlerinde büyük bir beklenti yaratmıştır. Bu beklenti içinde olan tutuklu ve hükümlüleri sağlıklı bir şekilde cezaevinde tutmakta mümkün değil. Bir an evvel bu tartışmanın sonlandırması lazım. Herkesin kabul edeceği bir mutabakatla çıkması lazım” diye konuştu.

Tanrıkulu, af tartışmalarına ilişkin farklı bir iddia gündeme getirdi; ”Şunu da düşünebilir cezaevlerinde çok büyük bir yığılma var bunun nedeni sadece hükümlüler değil. Yargılamaların tutuklu yapılmasıdır. Biz şunu düşünüyoruz cezaevlerini bu şekilde boşalttıktan sonra daha kapsamlı bir siyasal yönelim mi olacak siyasi tutkululara yer mi açmaya çalışıyorlar? Çünkü onları kapsayan bir af düzenlemesi değildir bu”

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