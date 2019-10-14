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CHP’li Tanrıkulu’na "Barış Pınarı Harekatı" soruşturması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında resen soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12.10.2019 tarihinde , ’Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 12.10.2019 tarihinde , ’Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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