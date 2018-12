CHP'li Tarhan: TRT payı ve sayaç okuma bedeli kaldırılmalı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, elektrik faturalarına yansıtılan TRT payı ve sayaç okuma bedellerinin kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na 2 ayrı kanun teklifi verdi.

Elektriğe son üç ay içerisinde yüzde 27 oranında zam yapıldığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaptığı açıklamada "Elektriğe son 3 ayda yüzde 27 oranında zam yapıldı. Ekonomik krizin faturası vergilendirme yöntemiyle vatandaşın sırtına yüklenmek istiyor. Bir önceki ayla aynı kilowatt saat elektrik harcamış bir ailenin faturasını iki katına çıkmış durumda. Her faturada sayaç okuma bedeli adı altında vatandaştan alınan paraların hiçbir hukuki ve vicdani yok. Sayaç okuma bedelinin verdiğimiz kanun teklifinin kabul edilerek derhal kaldırılması gerekiyor" dedi.

'TRT'YE FATURALAR ÜZERİNDEN PAY AYRILMASI SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRI'

Tahsin Tarhan teknoloji ürünlerinden elektrik faturasına kadar her alanda TRT'ye pay ayrılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TRT kurumu başından sonuna tartışılması, teşkilat yapılanmasından, kanuni düzenlemesine kadar gözden geçirilmesi gereken bir yapıdadır. Özerk ve tarafsız olması gereken TRT bugün maalesef tamamen bir kişiye bağımlı ve yanlı yayın yapar hale getirilmiştir. Teknoloji ürünlerinden, elektrik faturasına kadar neredeyse her alanda TRT'ye pay ayrılması asla kabul edilebilir değildir. Yanlı ve taraflı yayın politikası izleyen TRT'ye elektrik faturaları üzerinden pay ayrılması Anayasamızın sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Ekonomik şartlar altında her gün biraz daha ezilen vatandaşlarımızın derhal bu zulümden kurtulması gerekmektedir."

'VATANDAŞTAN ZORLA ALINACAK HEM DE TRT'YE BİLE GİTMEYECEK'

TRT için kesilen paylarının kuruma ödenmediğini söyleyen Tarhan, şu açıklamada bulundu:

"Elektrik üzerinden vatandaşa yansıtılan tutarların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Elektrik dağıtım işini 21 tane özel şirkete teslim ederek, kayıp kaçak oranını azaltacaklarını söylemişlerdi. Maalesef kayıp kaçak oranı düşmediği gibi daha da arttı. Elektrik dağıtım şirketleri batmasın diye bütün kamu bankalarını seferber ettiler. TRT payını kaldırmak istememizin diğer sebeplerinden biri de vatandaştan kesilen TRT payının, elektrik şirketlerine gittikten sonra TRT'ye ödenmediğinin ortaya çıkmasıdır. Hem vatandaştan zorla alınacak hem de TRT'ye bile gitmeyecek özel dağıtım şirketlerinin kasasına girecek. Derhal bu durumun düzenlemesi gerekmektedir."

