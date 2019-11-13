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CHP'li Tarhan'dan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalelerine eleştiri:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vadesi geçmiş 3 milyar lira borcu var. Toplam borcu 6 milyar 39 milyon. Türkiye'nin en borçlu belediyesi"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini eleştirerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vadesi geçmiş 3 milyar lira borcu var. Toplam borcu 6 milyar 39 milyon. Türkiye'nin en borçlu belediyesi." dedi.

Tarhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimden sonra el değiştiren belediyelerde tasarruf yarışı başladığını ifade etti.

Tüm belediyelerin borç batağında olduğunu savunan Tarhan, yerel yönetimlerin emlak vergilerini dahi tahsil edemediğini söyledi.

Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vadesi geçmiş 3 milyar, toplam 6 milyar 39 milyon lira borcu olduğunu kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, "Geldiğimde ilk olarak makam aracımı satacağım. Lüks araçlara binmeyeceğim." dediğini anlatan Tarhan, "Makam aracını satıp reklam yapmıştı ama ne yazık ki hemen arkasından kendine 250 bin liralık ihaleyle lüks makam aracı dizayn ettirdi." diye konuştu.

Belediyenin 28 Ağustos'ta ihaleyle 176 bin liralık çikolata alımı yaptığını ileri süren Tarhan, "İnsanlar, yoksulluktan, işsizlikten intihar ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 176 bin liralık çikolata alımı ihalesi gerçekleştiriyor. Kutuyu tonaja vurduğunuzda yaklaşık 3,5 ton çikolata yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mutlaka ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçları karşılamak en doğal görevidir. Ancak akla ve vicdana yatmayan, 'bu kadar da olmaz' denilen konuları eleştirmek hakkımız." ifadelerini kullandı.

Tarhan, belediyenin iki yıllık araç kiralamak için Gaziantep'ten bir firmayla 17 milyon liraya anlaştığını da öne sürerek, "Bunun adı israf." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı iki organizasyondan birinde sahne ve ses, birinde de ışık sistemi kurulumu ile canlı yayın için 534 bin liralık ihale yapıldığını iddia eden Tarhan, "Bu iş Erkan Bakıroğlu'na veriliyor. Erkan Bakıroğlu kimdir? AK Parti İstişare Kurulu üyesi. Başka hiç kimseden teklif alınmıyor. Bu israfları bir an önce durdurmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Kocaeli TBMM

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