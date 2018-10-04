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CHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirler

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis'te, elindeki kırmızı kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek beziyle basın toplantısı düzenleyerek, "1 ayda bebeğin sadece bez maliyeti, 380 lira.

CHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirler

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis'te, elindeki kırmızı kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek beziyle basın toplantısı düzenleyerek, "1 ayda bebeğin sadece bez maliyeti, 380 lira. Ekonomik boy büyük bebek bezinin maliyeti, gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var; artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Bebek bakım ürünlerindeki fiyat artışını eleştiren Taşcıer, 50 gün önce Nehir adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdiğini belirterek, anne olarak bebek bakım ürünlerine yapılan zammı yakından hissettiğini söyledi. Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini kürsüden gösteren Taşcıer, bebek görmeye gideceklerin, gram altın yerine bebek bezi takabileceklerini söyledi. Çocuğuna mama alamayan ebeveynlerin psikolojisinin iyi olmayacağını kaydeden Taşcıer, şunları söyledi:
"Zamlanan doğal gaz borcunu mu, elektrik faturasını mı, kirasını mı ödesin; çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip, okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın? 'Kriz, miriz yok, hepsi psikolojik' dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım. Bebek bezinin maliyeti 1 yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. 1 ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bebek bezinin maliyeti, gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de tavsiyemiz var. Artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Aynı dönemde bebek mamalarına yüzde 100, pişik kremlerine ise yüzde 70 zam geldi. Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne- babalar anlayamaz. İnsanları çocuklarıyla sınamasınlar."

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CHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirlerCHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirler

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