HABER

CHP'li Taşcıer Bebek görmeye gidecekler altın yerine bebek bezi takabilir 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bebek bezine gelen zammı anımsatarak, Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira.

Nursima ÖZONURANKARA, (DHA)- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bebek bezine gelen zammı anımsatarak, Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler dedi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bebek bakım ürünlerindeki fiyat artışlarını eleştirdi. Gamze Taşcıer, 50 gün önce Nehir adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdiğini belirterek bir anne olarak bebek bakım ürünlerine yapılan zammı yakından hissettiğini söyledi. Kurdele ve çengelli iğne taktığı bebek bezini kürsüden gösteren Gamze Taşcıer, bebek görmeye gideceklerin gram altın yerine bebek bezi takmalarını önerdi.
Milletvekili Gamze Taşcıer çocuğuna mama alamayan ebeveynlerin psikolojisinin iyi olmayacağını kaydederek şunları söyledi

Zamlanan doğalgaz borcunu mu elektrik faturasını mı kirasını mı ödesin, çocuğuna üst baş mı alsın yoksa çocuğunu okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın 'Kriz, miriz yok, hepsi psikolojik' dedikleri, anne ve babaları nasıl etkiliyor, bir örnekle anlatayım Bebek bezinin maliyeti bir yılda yüzde 100 arttı. Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler. Aynı dönemde bebek mamalarına yüzde 100, pişik kremlerine ise yüzde 70 zam geldi. Tabii sarayda yaşayanlar, ismini dahi bilmediğimiz içeceklerle beslenenler elbette yurttaşın ekonomisini bilemez, asgari ücretlinin sorununu anlayamaz. Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babalar anlayamaz. Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babayla sarsıldık. Biz artık böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocuklarıyla sınamasınlar.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!
Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.