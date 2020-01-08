CHP'li Taşcıer'den kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısı:

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Olay olmadan önce önlenmesi lazım. Olay olduktan sonra kadınların seslerini duyuracakları hayatları dahi olmuyor. Tek bir kadın arkadaşımızın dahi aramızdan ayrılmasına tahammülümüz yok." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi de olan Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkati çekti.

Taşcıer, kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan yarası haline geldiğini, bunda yaşanan vahşetin olduğu kadar cezasızlık algısının da payı olduğunu savundu.

Şiddet uygulayan cani ve katillerin pek çoğunun ya tümüyle cezasız kaldığını ya da birtakım indirimlerle paçayı kurtardıklarını ifade eden Taşcıer, "Bu durum bizleri isyan ettirdiği kadar şiddet gören kadınların da korkularını arttırıyor. Daha da acısı kadınlar, adalete kavuşmak için seslerini sosyal medyadan duyurmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Taşcıer, emniyete ve savcılığa giden kadınların kimisinin "bir şey olmaz" diyerek evine gönderdiğini, kimisinin de barıştırmanın yollarını aradığını iddia etti.