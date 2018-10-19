CHP'li Taşdelen Çankaya için yeniden başvurdu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'ye yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı.
CHP'de aday adaylığı için başvuru süresi bugün sona ererken, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yeniden aday adayı oldu.
CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'a başvuru dosyasını sunan Taşdelen, "Halkımızın bize olan güvenin, bizim halkımıza olan sevgimizin yeni dönemde yeni başarılar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum." dedi.
Çankaya'ya gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Taşdelen, "Bugünden sonra da aynı kararlılıkla, hiç durmadan, yorulmadan, yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
CHP'de aday adaylığı başvurusu kamu görevlileri hariç bugün mesai bitiminde sona eriyor.
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum