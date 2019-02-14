CHP’li Taşdelen İddialı: Çankaya’da Rekor Kıracağız Ankara’yı Alacağız

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, VOA Türkçe’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşları temsilcileriyle buluştu ve CHP’nin yıllardır “kalesi” olarak değerlendirilen Çankaya ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecini değerlendirdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşiktaş, Kadıköy ile birlikte “CHP’nin elinden alınması gerekli” dediği belediye başkanlıklarından birisi de Çankaya. Bu nedenle Çankaya’da sonucun ne olacağı merak ediliyor ancak CHP’li Taşdelen, oldukça iddialı. 2014’teki yerel seçimlerde, Çankaya’yı yüzde 64’lük oy oranıyla kazandıklarını anımsatan Taşdelen, “Bu seçimde yeni bir rekor ile Çankaya’yı yeniden kazanacağımıza inanıyorum” dedi. Taşdelen, 1994’ten beri sağ siyaset çizgisinde ve 2003’ten beri de iktidar partisi AKP’nin elindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de iddialı konuştu. CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın Ankara’yı alacağını savunan Taşdelen, Yavaş’ın en az 4 puan farkla AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki karşısında başkanlığı kazanacağı iddiasında. Ankara’da 2014 seçim sonuçları epeyce tartışılmıştı ve o dönem Yavaş, AKP’li Melih Gökçek karşısında “aslında seçimi kazandığı” iddiasıyla yargı süreci de başlatmıştı. Taşdelen, bu defa 2014’teki gibi olmayacağını çünkü sayısal olarak daha fazla fark olacağı görüşünü savundu. O dönemki tartışmayı ise “Balık kokarsa tuzlarsanız ama tuz kokarsa ne yaparsınız?” diyerek yorumladı.

CHP’deki küskün seçmen profili için ne dedi? Son dönemdeki kamuoyu yoklamaları ciddi oranda “kararsız seçmen” sayısında artış olduğunu gösteriyor ve özellikle CHP kökenli seçmenlerde “partiye küskünlük” olduğu iddiası da tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, yerel seçimler öncesinde “küskün değil ama kırgın seçmen” olabileceğini ancak bunun yine de CHP’ye oy vermeye engel olmaması gerektiğini savunarak, seçimleri boykot fikrine de sert tepki göstermiş ve “Gitsinler AKP’ye oy versinler” demişti. Alper Taşdelen, CHP’de parti içi yaşanan süreçler dolayısıyla seçmenlerde kararsızlık veya küskünlük eğilimdeki artışa ilişkin VOA Türkçe’nin sorusu üzerine sandık konusunda “kararsızlık” olmaması gerektiği görüşünü savundu. Taşdelen, “Biz Türkiye konusunda karalı olmak zorundayız. Biz demokrasi özgürlük hakça düzen istiyor muyuz? Biz ülkenin gidişatının ne olduğu konusunda kararlı olmak zorundayız. Ben geldiğimiz noktanın bir siyasi partinin iç işleyişinden kaynaklanan veya bir şeyleri eksik ya da fazla yaptığından kaynaklanan bir argümanla yaklaşılabileceği dönemi geçtiğimiz kanaatindeyim. Biz özgür, demokratik, insan haklarına saygılı bir ülkede mi yaşamak istiyoruz, buna karar vereceğiz. Yerel seçimler boyutuyla da kentlere ihanet edilsin mi istiyoruz, birileri kent rantından köşeyi dönsün mü istiyoruz yoksa, o rant halka dönsün insanca yaşayalım mı diyoruz? Kararlar bunun kararlarıdır. Bu konuda kararlı isek eğer ben gerisinin teferruat olduğuna inanıyorum” dedi.

Taşdelen, ayrıca CHP olarak insana dokunmak gerektiği görüşünde olduklarını dolayısıyla sosyal belediyeciliği ön plana aldıklarını belirterek, bu nedenle de parti olarak yerel seçimlerde genel seçimlerden daha fazla oy aldıklarını kaydetti. Taşdelen, şimdi yerel seçimler için CHP’nin, İyi Parti’yle kurduğu ittifaktan dolayı da olumlu sonuç alınacağını düşündüğünü dile getirdi. Taşdelen, “Aslında anayasa değişikliği referandumundan (16 Nisan 2017) başlayarak seçmenler sandıkta ittifakı sağlıyor. Bir anlamda seçmen sandıkta koşulları değerlendirerek oy tercihini kullanıyor. Mesela 2014 yılında o zaman MHP, AKP’ye muhalefet ettiği için yerel seçimlerde CHP’li seçmenler de eğer yaşadıkları yerde kazanma şansını daha yüksek görmüşlerse MHP adayını destekledi.” diye konuştu. Çankaya ilçesi gibi bazı yerleşim yerlerinde, seçmen profili nedeniyle, partisiz seçime girmeleri şartına rağmen bazı muhtar adaylarının kendilerini CHP’li olarak tanıttığı iddiası da gündemde. Bu iddiaya ilişkin Taşdelen, Çankaya’da 124 mahalle bulunduğunu söyledi ve en büyük mahallelerde bile seçmenlerin kimin kim olduğunu rahatlıkla öğrenebileceğin, belirtti. Taşdelen, Çankaya’da muhtar adayı sayısındaki artışı da belediye olarak 300 liraya kadar olan muhtarlık faturalarını karşılamaları gibi desteklerle bağlantılı gördüğünü söyledi.

“Ankara’yı sevmiyorlar cumhuriyeti sevmiyorlar” İktidar partisi AKP’nin yıllardır Ankara’ya yatırım yapmadığı görüşünü paylaşan Taşdelen, “Metro hatları tamamlanamadı. Metro inşaatları ‘utanç’ meselesi. 15 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bitirilmedi. Çünkü Ankara’yı sevmiyor, cumhuriyeti sevmiyor” diyerek ilçe belediyesi olmalarına rağmen başkentte büyükşehir belediyesi ve hükümetten daha fazla yatırım yaptıklarını dile getirdi. Çankaya Belediyesi’nin mevcut yatırımlarını borçsuz ve kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiğini de açıklayan Taşdelen, gelecek dönem Çankaya’nın yine borç almadan yapacağı yatırım projelerini hazırladıklarını ifade etti. “Son 5 yılda belediye başkanı olarak belediye bütçesinden çeyrek altın almadım. Yurtdışında geçirdiğim toplam süre 1 ayı bile bulmaz. Kiralık araç uygulamasına son verdim. Belediyecilik biraz da belediye başkanı kimliği ve felsefesiyle de yürüyen bir yapı. Sonuçta belediye personeli de belediye başkanı nasıl davranıyor diye bakıyor” diyen Taşdelen, böylece CHP’nin “halkçı belediyecilik” ilkesiyle birlikte sosyal belediyeciliğe devam edeceklerini söyledi.