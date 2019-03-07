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CHP’li Tekin: 1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek" dedi.

CHP’li Tekin: 1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin ‘Halkın Otobüsü’ ile Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Burada partilileri ile buluşan Tekin’e, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve İl Başkanı Serkan Sarı eşlik etti. Vatandaşlara hitap eden Tekin, beka meselesi tartışmasına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız temsilcilerini seçecek. Sandığa gidecek, kendisini temsil edecek muhtarlarını, belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini seçecek. Ne oldu da bir başka noktaya geldik? Bir beka meselesine dönüştü. Nedendir biliyor musunuz? 16 yıldır kullanmadıkları hiçbir şey yok. Bütün değerlerimiz, bütün inançlarımız bütün aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini kullandılar"dedi.
Bir basın mensubunun, "Büyükşehirleri kaybederseniz genel başkan istifa edecek mi?" sorusu üzerinde Tekin, şöyle konuştu:
"İstanbul, Ankara, Bursa benim gezdiğim illerdeki düşüncelerimi ifade edim. Hiç sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi adayları çok rahatlıkla kazanacak. Ama daha çok ilçelerde, özellikle bir çok yere çok sayıda ilçeleri katacağız. Adana, Mersin Antalya hiç merak etmeyin yani 1 Nisan’dan sonra göreceksiniz Türkiye’de tablo değişecek. Eğer bu tablo değişmezse o zaman başka bir sıkıntı var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu ekonomik krize rağmen dış politikada yaşadığımız bu sorunlara rağmen Türkiye’de vatandaşın milletin iradesiyle bir değişim olmayacaksa bir siyasetçi olarak gerçekten o zaman çok kaygı duyarım."
Tekin, Halkın Otobüsü ile yaptığı gezinin ardından lçeden ayrıldı.

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CHP’li Tekin: 1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecekCHP’li Tekin: 1 Nisan’dan sonra Türkiye’de tablo değişecek

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