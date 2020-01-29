CHP'li Tekin: "Deprem vergileri ve toplanma alanları araştırılsın"

FETÖ'ye ilişkin tartışmaların devam ettiğini hatırlatan Tekin, elindeki fotoğrafı göstererek, "FETÖ'nün gazetesinin yerinin bir deprem toplanma alanı olduğunu biliyor muydunuz?" diye sordu.

"Konseyin ortadan kaldırıldığını, toplanan vergilerin nereye harcandığının bilinmediğini ve acil toplanma alanlarının rant amaçlı kullanıldığını" ileri süren Tekin, özellikle İstanbul'da sonradan yapılan büyük AVM'lerin tamamının deprem toplanma alanlarına inşa edildiğini iddia etti.

17 Ağustos depreminin ülkede hem maddi hem manevi büyük hasar yarattığını ifade eden Tekin, deprem sonrası Ulusal Deprem Konseyi oluşturulduğunu, deprem vergisi toplanmaya başlandığını ve acil toplanma alanları konusunda bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

Tekin, İstanbul'daki toplanma alanlarının tamamının imar uygulamasıyla satışı ve deprem vergilerinden 80 milyar dolarlık gelir elde edileceğini hesapladığını belirterek, "Kime gitti bunlar? FETÖ'ye o arsayı verenlerle ilgili, imar uygulamasını yapanla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Açılmadı. Ben bunlara dava açtığım için bana dava açıldı. Türkiye'de gelinen durum bu." dedi.

Sayıştay raporlarına göre, devlet kurumlarının yapı stoklarının sağlamlığıyla ilgili yaptığı tespitlerin ortada olmadığını öne süren Tekin, "Burada bile yolsuzluk, arsızlık varsa pes doğrusu. Görevine el çektirilen Sayıştay Başkan Yardımcısına sorun da neler olduğunu size anlatsın." sözlerini sarf etti.

Deprem konusunda parti ayrımı olmaksızın bütün yöneticilerin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Tekin, "1999 yılından itibaren toplanan vergiler, deprem toplanma alanları kime peşkeş çekilmiştir araştıralım, soruşturalım. Mümkünse bu AVM'lere yaratılan bu rantların önemli bir kısmını devletin kasasına yatıralım. Allah göstermesin, yarın yaşanan bir acıda hiç olmazsa merhem olsun. Aksi takdirde her depremden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak vicdanlı bir iş değildir." ifadelerini kullandı.