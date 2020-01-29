HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Tekin: "Deprem vergileri ve toplanma alanları araştırılsın"

CHP'li Tekin: "Deprem vergileri ve toplanma alanları araştırılsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

CHP'li Tekin: "Deprem vergileri ve toplanma alanları araştırılsın"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "1999 yılından itibaren toplanan vergiler, deprem toplanma alanları kime peşkeş çekilmiştir araştıralım, soruşturalım." dedi.

Tekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, depreme yönelik önlemler ile imar uygulamaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

17 Ağustos depreminin ülkede hem maddi hem manevi büyük hasar yarattığını ifade eden Tekin, deprem sonrası Ulusal Deprem Konseyi oluşturulduğunu, deprem vergisi toplanmaya başlandığını ve acil toplanma alanları konusunda bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

"Konseyin ortadan kaldırıldığını, toplanan vergilerin nereye harcandığının bilinmediğini ve acil toplanma alanlarının rant amaçlı kullanıldığını" ileri süren Tekin, özellikle İstanbul'da sonradan yapılan büyük AVM'lerin tamamının deprem toplanma alanlarına inşa edildiğini iddia etti.

FETÖ'ye ilişkin tartışmaların devam ettiğini hatırlatan Tekin, elindeki fotoğrafı göstererek, "FETÖ'nün gazetesinin yerinin bir deprem toplanma alanı olduğunu biliyor muydunuz?" diye sordu.

Tekin, İstanbul'daki toplanma alanlarının tamamının imar uygulamasıyla satışı ve deprem vergilerinden 80 milyar dolarlık gelir elde edileceğini hesapladığını belirterek, "Kime gitti bunlar? FETÖ'ye o arsayı verenlerle ilgili, imar uygulamasını yapanla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Açılmadı. Ben bunlara dava açtığım için bana dava açıldı. Türkiye'de gelinen durum bu." dedi.

Sayıştay raporlarına göre, devlet kurumlarının yapı stoklarının sağlamlığıyla ilgili yaptığı tespitlerin ortada olmadığını öne süren Tekin, "Burada bile yolsuzluk, arsızlık varsa pes doğrusu. Görevine el çektirilen Sayıştay Başkan Yardımcısına sorun da neler olduğunu size anlatsın." sözlerini sarf etti.

Deprem konusunda parti ayrımı olmaksızın bütün yöneticilerin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Tekin, "1999 yılından itibaren toplanan vergiler, deprem toplanma alanları kime peşkeş çekilmiştir araştıralım, soruşturalım. Mümkünse bu AVM'lere yaratılan bu rantların önemli bir kısmını devletin kasasına yatıralım. Allah göstermesin, yarın yaşanan bir acıda hiç olmazsa merhem olsun. Aksi takdirde her depremden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak vicdanlı bir iş değildir." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun belediyelere yönelik yasa hazırlığına ilişkin sorusu üzerine Tekin, söz konusu düzenlemeyle ikinci bir imar affı getirileceğini öne sürdü. Tekin, İstanbul'da sadece mezarlıklar ve askeri alanların yeşil olduğunu; askeri alanların yavaş yavaş imara açılmaya başlandığını da savundu.

Vatandaşların depreme dayanıklı olmayan konutlarını yenilemesi için emsal artışına ihtiyacı olduğunu dile getiren Tekin, vatandaşa tanınmayan bu imkanın AVM sahipleri ve beton lobilerine tanındığını iddia etti.

Tekin, İstanbul ve Ankara'daki yüksek binalar ve kulelerin sahiplerinin siyasiler veya yakınları olduğunu da ileri sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatıMeclis'te 'Elazığ depremi' talimatı
Anahtar Kelimeler:
chp istanbul milletvekili gürsel tekin deprem imar

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Diğer Haberler
Meclis Başkanı'ndan Elazığ depremi için yardım kampanyası talimatı

Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması

AK Parti'li Numan Kurtulmuş'tan tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na 3 dilde tepki

AK Parti'den 'Yüzyılın Anlaşması'na ilk tepki!

CHP ve HDP'nin deprem araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

CHP ve HDP'nin deprem araştırma önergeleri reddedildi

Rahşan Ecevit'in ölümü sonrası gündeme gelmişti! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Rahşan Ecevit’in son isteğine TBMM'den onay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.