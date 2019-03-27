HABER

CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Kütahya'nın Simav ilçesinde hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılari" dedi.

CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Kütahya'nın Simav ilçesinde hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılari" dedi.
Mlletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Simav Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçim otobüsünden halka seslendi. Tekin, konuşmasında hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bu işleri bugüne kadar yapanların gönül işi olarak yapmadıklarını ben söylemiyorum. Kim söylüyor bunu? Sayıştay söylüyor. Devletin kurumları diyor ki; evet bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılar" diye konuştu.
Tekin, ekonomi politikalarını da eleştirerek, "Hani, 'Birileri dışarıda bizi karıştırıyorlar' falan diyorlar. Sakın buna inanmayın" dedi. Tekin, şöyle devam etti:
"Siz 31 Mart'taki seçimlerde sadece burada bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda siyasetçilerin kendilerine çeki düzen vermeleri için gereken bir ders vereceksiniz. Siyasetçilere bir maliyet ödetmediğiniz zaman adam diyor ki 'Ben ne yaptıysam doğru yaptım.' Kardeşim, 17 yıl içerisinde bana bir tane başarınızı anlatın, bir tane."
Tekin, konuşmasının ardından Simav'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdiCHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdi

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
"Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık""Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal esnafla buluştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal esnafla buluştu

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.