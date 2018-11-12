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CHP'li Tekin'den İSKİ'ye yönelik iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: -"İSKİ, tarife rejiminde hukuka aykırı değişiklik yapıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İSKİ'nin tarife rejiminde hukuka aykırı değişiklik yaptığını öne sürdü.

Tekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde kamuoyunda Sayıştay raporlarının tartışıldığını, Sayıştay ve basının görevini yaptığını, şimdi görevin siyasetçilere ve yargıya düştüğünü belirtti.

Sayıştay raporlarına göre, İstanbul'daki usulsüzlüklerin tutarının 753 milyon lira olduğunu, dünyanın en pahalı suyunu satan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 598 milyon zararının bulunduğunu savunan Tekin, suya her ay periyodik olarak zam yapıldığını öne sürdü.

Tekin, "Bu sadece İSKİ'de var. Bu yetkinin yasal dayanağı yok. Sayıştay da bunu söylüyor ve 'sen bu yöntemi uygulayamazsın' diyor. Bunlar Sayıştayı yok saydıkları gibi sanki Sayıştay onay vermiş gibi kamuoyunu yanıltıyorlar. Bu konuda sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. İSKİ yetkilileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisini de kullanmış." diye konuştu.

İSKİ'nin tarife rejiminde hukuka aykırı değişiklik yaptığını ve "özel grup" adı altında bir gruba indirim yaptığını iddia eden Tekin, İstanbul'da su faturasını ödemeyen 581 bin hanenin suyunun kesildiğini iddia etti. Suyunun kesildiğini savunduğu iki ailenin fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Tekin, "Bu Konyalı ve Diyarbakırlı kardeşimize, yapmadığın bu indirimi kime yapıyorsun? 2011-2018 arasında indirim uygulanmış. Şimdi bu indirimden, FETÖ'nün okulları, yurtları, rezidansları faydalandı mı faydalanmadı mı?" diye sordu.

Bu kişilerin kim olduğunun kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen ve paylaşılmadığı takdirde konuyu yargıya taşıyacağını belirten Tekin, "Adeta Sülün Osman'ı aratırcasına bu yöntemin hesabı sorulacaktır. İstanbul'da yaşayan bir yurttaş ve İSKİ abonesi olarak İSKİ'ye başvuruda bulunacağım ve bugüne kadar ödediğim bu paraların iadesini isteyeceğim. 6 milyon 300 bin vatandaş da bu hakkını kullanabilir. Bununla ilgili yasal destek istiyorlarsa CHP ve Gürsel Tekin olarak her türlü desteği vermeye hazırız. " ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde milletvekillerinin aday olmasına "sıcak bakmadığını" belirtmesi ve nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine de "İstanbul kamuoyunun ve partimin alacağı her türlü karara saygılıyım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gürsel Tekin

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