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CHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksulluk

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

SEÇİM çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.

CHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksulluk

Mahir ALAN- Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- SEÇİM çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.
CHP'li Bülent Tezcan beraberinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile geldiği kentte parti binasını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Tezcan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını değerlendirerek partililerle sohbet etti. Burada partililere seslenen Abdurrahman Tutdere, ülke genelinde ekonomik sıkıntılar olduğunu ve bundan en çok Adıyaman'ın zarar gördüğünü söyledi. Daha sonra Gölbaşı ilçesine giden Tezcan ve Tutdere, seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Tezcan burada yaptığı konuşmada Türkiye’de en önemli sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. İşsizlik sorununu CHP'nin çözeceğini ifade eden Tezcan şunları söyledi:
"Türkiye’de 6 milyon işsiz ve 16 milyon da yoksul var. İşsizlik ve yoksullukla mücadele etmek öncelikle Ankara’daki hükümetin işidir. Belediye başkanları tek başlarına belediyelerin kaynaklarıyla bunları çözemez. Ama bizim derman belediyeciliğimizde Ankara’nın çözemediği bu derdi çözmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için vatandaşın her türlü sorununa sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Geçen yıldan bu yana Adıyaman’da işsizlik oranı yüzde 50 artmış. Tarım ithalata mahkum edilmiş. Tarımsal üretim çökmüş, tütünde yerli üretim düşmüş ve sürekli tütün ithal eden bir ülke olmuşuz. Her gün yeni bir kararname ile pirince, bulgura, bakliyata, tütüne sıfır gümrük vergisi, vergisiz ithalatı teşvik eden bir düzen kurulmuş ve bütün bunlara karşı biz mücadele ediyoruz."

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CHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksullukCHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksullukCHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksulluk

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