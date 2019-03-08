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CHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "31 Mart'ta inşallah ülkenin her tarafına bir başka bahar gelecek.

CHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "31 Mart'ta inşallah ülkenin her tarafına bir başka bahar gelecek. Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar; ama buna asla izin vermeyeceğiz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Zonguldak'ın Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı ziyaret etti. CHP'li Torun ve Başkan Kantarcı, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ile Deniz Yavuzyılmaz ve partililer ile birlikte halk pazarını dolaştı. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtan Torun ve partililer, pazarcı kadınla kahvaltı yaptı. CHP'li Torun, pazar gezisinde halktan yerel seçimlerde mevcut belediye başkanı ve 31 Mart yerel seçimi adayı Bülent Kantarcı için destek istedi. Torun, ilçe merkezinde ise halka seslendi.
Çaycuma'da büyük değişim gördüğünü dile getiren CHP'li Torun, bunda Başkan Kantarcı'nın büyük katkısı olduğunu söyledi. Çaycuma ve çevresindeki beldelerin 31 Mart'ta 'sosyal demokrat belediyecilik' ile halkı çok daha iyi hizmetlerle tanıştıracağını kaydeden Torun, "Belediye başkanımız zaman zaman sadece Çaycuma'da değil bize de projeler gönderiyor. Son derece aydın ve başarılı bir arkadaşımız. Umuyorum ki bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirilerde de bulunarak, şunları söyledi:
"Sanki 17 yıldır bu ülkeyi başkası yönetiyor. 25 yıldır İstanbul'da Ankara'yı başkası yönetiyor. Sanki bugüne kadar yapılanları onlar yapmadı. Herkesin arkasında bir mazeret var. Bakın yalan söyleyen insandan yönetici olmaz. Artık bu işin yolu bitti. Yalanın da yolu bitti. 31 Mart'ta inşallah ülkenin her tarafında bir başka bahar gelecek. Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar; ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar birçok mücadelenin ardından çıkmışız, geçmişte acı olaylar yaşamışız şimdi asla ayrışmak istemiyoruz. O dönemler bitti. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, birlik beraberliğimizi bozmayacağız. Bu ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Özgürce yaşayacağız bu ülkenin topraklarında inşallah."
Ülkede 'beka' sorunu olmadığını kaydeden CHP'li Torun, "Bu ülkede ayrışma sorunu var. Sen gel, bunlardan bahset. Bunları konuşalım. Bu ülkenin beka sorunu söz konusu olduğunda Zonguldak'ın Çaycuma'nın halkı da Türkiye'deki herkes gerekeni yapar. Bu millet bağımsızlık mücadelesini vermiş birçok mücadele varmış. Bugün olmayan sorunları var olmuş gibi göstererek içinde bulunduğumuz unutturmaya çalışıyorlar. Ben umuyorum ki Çaycuma halkı buna izin vermeyecek. Aday yaptığı belediye başkanlarına inanmıyor. Onlara inanmıyor ki il il, ilçe ilçe gezip derdini anlatıyor. Kardeşim belediye başkanı adayın kendini anlatsın bırak. Diğer adaylar kendini anlatsın. Bu bir yerel seçimdir" dedi.

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