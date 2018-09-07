CHP'li Torun: Biz ittifakı milletle yapacağız

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi Ak Parti ile MHP'nin ittifak görüşmesi yaptığını söyleyerek, "Biz ittifakı halkla, milletle yapacağız. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayışa sahip olursa olsun tabanda, vatandaşla, seçmenle ittifak yapacağız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı düzenlendi. Torun, MYK'nın yerel seçim gündemi ile topladığını söyleyerek, toplantıda yerel seçimlerle ilgili görüşmelerin yapıldığını belirtti.

"Mart ayında yapılacak seçimler tek adam yönetiminin ortaya koyduğu bu olumsuzlukları değerlendireceğimiz ve güvenoyu vereceğimiz bir yapı olacaktır" diyen Torun, "İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir gibi birçok belediye de kendi belediye başkanını baskıyla, ağlatarak, tehdit ederek görevden alanlar, artık seçmenin karşısına nasıl çıkacaklarını bilmiyorum. 'Metal yorgunluğu' ifade ederek bunun altından kalkamazsınız. Yağmacı ve betoncu Ak Parti'nin artık bu anlayışı bitmiştir. Artık büyükşehirlerde de diğer kentlerde de kimi aday gösterirlerse göstersinler, bu olayın altından kalkamazlar. Çünkü bu suçu hep birlikte işlediler" diye konuştu.

'NE YAPARSANIZ YAPIN BELEDİYECİLİKTE SİZİN DÖNEMİNİZ BİTMİŞTİR'

Yerel seçimler öncesi Ak Parti ile MHP arasında ittifak görüşmelerinin yaşandığını söyleyen Torun, "Yani siz geçmişte ittifak kurdunuz da şimdi acaba bundan mı vazgeçiyorsunuz, yoksa geçmişte kurmadığınız ittifaktan dolayı seçimi kazanamayacağınız anlayışı ile bir korku ve panik içerisinde misiniz? Ne yaparsanız yapın, belediyecilikte artık sizin döneminiz bitmiştir. Biz ittifakı halkla, milletle yapacağız. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayışa sahip olursa olsun tabanda, vatandaşla, seçmenle ittifak yapacağız" şeklinde konuştu.

'PEYDER PEY AÇIKLAYACAĞIZ'

CHP'li Torun, "Öncelikle var olan belediye başkanları mı açıklayacaksınız, yeni adayları mı açıklayacaksınız. Ayrıca Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması, kendisinin bu ittifakta ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Geçmişte kurduğu ittifakın elde ettiği avantajları devam ettirme çabası içinde olabilir. Tabi her zaman söylediğimiz gibi tavanda kurulan ittifak değil, tabanda kurulan ittifaktır. Eğer bugün yaşadığımız sorunlar gerçekten tek adam yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı sorunlarsa, bunu da yerel seçimler öncesi iyi irdelemek lazım. Herhalde korkusu ve endişesi de bundan kaynaklanmaktadır. Biz görevde olduğumuz belediyeleri ayrıca değerlendireceğiz. Onların zaten ortaya koydukları performanslar belli. Devem edecek arkadaşlarımızla devam edeceğimizi açıklayacağız. Devam etmeyecek arkadaşlarımızı da bir şekilde açıklayacağız. Ama biz bütün belediyeleri şöyle sıraladık. Yüksek oy oranı ile kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler, az oy oranı ile kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler olarak ayırdık. Bunları belli değerlendirmelere tabi tutarak önümüzdeki süreçte peyder pey açıklayacağız."

'ÖN SEÇİM TABİKİ YAPILACAK'

"CHP'de adaylar nasıl belirlenecek. Ön seçim uygulaması devreye girecek mi, bu konuda karar alındı mı?" sorusuna ise Torun, şu şekilde cevap verdi:

"Ön seçim tabi ki yapılacak. Aday tespitinde tek bir yöntem uygulanmayacak. Ön seçim olacak, eğilim, merkez yoklaması olacak. Tabi bunlar anketlerle desteklenecek. Mutlaka her seçim bölgesinde, belli yerlerde anketler yapılacak. Yani illa tamamında ön seçim yapılacak, tamamında merkez, eğilim yoklaması olacak diye bir kaide yok. Aday tespitleri o bölgenin özelliğine göre, bölgedeki sürece göre, aday sayısına göre bir şekilde değişecek. Ama sağlıklı olarak tabi ki ön seçim kullanacağımız metotlar arasında."

'BİZ BÜTÜN DEĞERLENDİRMELERİ YAPIYORUZ'

CHP'li Torun, "Ak Parti'nin İstanbul'da tanınmış bir iş kadınını aday göstereceği konuşuluyor. Ankara için Süleyman Soylu isminin geçtiği söyleniyor. Siz ne zaman açıklayacaksınız adaylarınızı" sorusuna, "Biz bütün değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Onlar seçimi kazanabilmek için bir şekilde Ak Parti içerisinde olduğu bu sorunlu durumdan kurtulmak için elbette ki belli adaylara sığınmak zorunda. Biz kentimizi yönetecek, sorunları çözecek ve o kentte yaşayan insanların mutlu olmasını sağlayacak bir yapıyı mutlaka aday yapacağız" şeklinde cevap verdi.

