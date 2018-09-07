CHP'li Torun: Biz ittifakı milletle yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi Ak Parti ile MHP'nin ittifak görüşmesi yaptığını söyleyerek, "Biz ittifakı halkla, milletle yapacağız. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayışa sahip olursa olsun tabanda, vatandaşla, seçmenle ittifak yapacağız" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı düzenlendi. Torun, MYK'nın yerel seçim gündemi ile topladığını söyleyerek, toplantıda yerel seçimlerle ilgili görüşmelerin yapıldığını belirtti. "Mart ayında yapılacak seçimler tek adam yönetiminin ortaya koyduğu bu olumsuzlukları değerlendireceğimiz ve güvenoyu vereceğimiz bir yapı olacaktır" diyen Torun, "İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir gibi birçok belediye de kendi belediye başkanını baskıyla, ağlatarak, tehdit ederek görevden alanlar, artık seçmenin karşısına nasıl çıkacaklarını bilmiyorum. 'Metal yorgunluğu' ifade ederek bunun altından kalkamazsınız. Yağmacı ve betoncu Ak Parti'nin artık bu anlayışı bitmiştir. Artık büyükşehirlerde de diğer kentlerde de kimi aday gösterirlerse göstersinler, bu olayın altından kalkamazlar. Çünkü bu suçu hep birlikte işlediler" diye konuştu.

'NE YAPARSANIZ YAPIN BELEDİYECİLİKTE SİZİN DÖNEMİNİZ BİTMİŞTİR'

Yerel seçimler öncesi Ak Parti ile MHP arasında ittifak görüşmelerinin yaşandığını söyleyen Torun, "Yani siz geçmişte ittifak kurdunuz da şimdi acaba bundan mı vazgeçiyorsunuz, yoksa geçmişte kurmadığınız ittifaktan dolayı seçimi kazanamayacağınız anlayışı ile bir korku ve panik içerisinde misiniz? Ne yaparsanız yapın, belediyecilikte artık sizin döneminiz bitmiştir. Biz ittifakı halkla, milletle yapacağız. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayışa sahip olursa olsun tabanda, vatandaşla, seçmenle ittifak yapacağız" şeklinde konuştu. 'PEYDER PEY AÇIKLAYACAĞIZ'

CHP'li Torun, "Öncelikle var olan belediye başkanları mı açıklayacaksınız, yeni adayları mı açıklayacaksınız. Ayrıca Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması, kendisinin bu ittifakta ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Geçmişte kurduğu ittifakın elde ettiği avantajları devam ettirme çabası içinde olabilir. Tabi her zaman söylediğimiz gibi tavanda kurulan ittifak değil, tabanda kurulan ittifaktır. Eğer bugün yaşadığımız sorunlar gerçekten tek adam yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı sorunlarsa, bunu da yerel seçimler öncesi iyi irdelemek lazım. Herhalde korkusu ve endişesi de bundan kaynaklanmaktadır. Biz görevde olduğumuz belediyeleri ayrıca değerlendireceğiz. Onların zaten ortaya koydukları performanslar belli. Devem edecek arkadaşlarımızla devam edeceğimizi açıklayacağız. Devam etmeyecek arkadaşlarımızı da bir şekilde açıklayacağız. Ama biz bütün belediyeleri şöyle sıraladık. Yüksek oy oranı ile kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler, az oy oranı ile kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler olarak ayırdık. Bunları belli değerlendirmelere tabi tutarak önümüzdeki süreçte peyder pey açıklayacağız."